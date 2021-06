Raluca Turcan prevede desfiintarea PNL daca se taraganeaza reformele. De ce il sustine pe premierul Citu sa fie presedintele partidului

"Eu il sustin pe Florin Citu la presedintia Partidului National Liberal", a declarat, miercuri seara, la Romania TV, Raluca Turcan Intrebata ce are Citu in plus fata de Ludovic Orban Turcan a afirmat: "In primul rand este parte activa in acest proces de reforma pe care suntem obligati sa-l ducem la bun sfarsit"."Eu, ca om politic aflat in servciul public de peste 16 ani, sunt convinsa ca, daca ratam si acest moment de reforma, vom ajunge la colapsarea unor sisteme importante, sisteme vitale din Romania si, in acelasi timp, PNL va avea o mare problema sa se mai redreseze. As putea spune ca o reforma acum poate sa duca la o guvernare pentru PNL de 8 ani, o taraganare a reformelor acum la guvernare ar putea sa duca PNL la desfintare. De aceea eu sustin cu tarie ca Florin Citu, si ca premier si ca lider politic, va putea sa finalizeze aceste reforme", a adaugat ministrul Muncii.Turcan a precizat, insa, ca "este prematur" sa se vorbeasca despre candidatul PNL la alegerile prezidentiale. Ludovic Orban si Florin Citu si-au anuntat candidturile pentru functia de presedinte al PNL, la Congresul din 25 septembrie.