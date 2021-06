USR PLUS, initiativa in Parlament pentru desfiintarea "uzinei de sinecuri de lux". Ce este Academia Oamenilor de Stiinta

Conform initiativei legislative, patrimoniul AOSR , reprezentand drepturile, obligatiile, contractele, acordurile si litigiile institutiei, bunurile mobile, inclusiv arhiva, precum si bunurile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestuia, se transfera catre Academia Romana."Continuam ceea ce ne-am asumat atat in campanie , cat si prin programul de guvernare, si anume desfiintarea sinecurilor. Cu toate ca beneficiaza de fonduri substantiale de la bugetul de stat, contributia in cercetare este insignifianta. Pseudo-organizatia dubleaza atat intern cat mai ales extern Academia Romana, confuzand cercetatorii din forurile internationale referitor la care este adevara Academie a Romaniei. Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este in aceeasi masura Academie, pe cat este si Academia de Unghiute, unde diferite persoane invata sa faca manichiura permanenta", a afirmat Cristian Berea, potrivit sursei citate. Personalul AOSR ar urma sa fie incadrat, in limita numarului maxim de posturi aprobate, la Academia Romana, beneficiind de drepturile banesti conform grilei de salarizare din cadrul Academiei Romane.In anul 2019, doar putin peste 2% dintre cheltuieli au fost destinate activitatilor effective. AOSR este o fabrica de sinecuri pentru 350 de persoane, printre care Ion Iliescu Ecaterina Andronescu si Teodor Melescanu "Vechii politicieni ne-au obisnuit cu infiintarea de institutii pentru functii sau acces la banii publici, AOSR fiind un exemplu perfect de pseudo-academie hranita exclusiv din fonduri publice. Printre persoanele care au condus aceasta institutie se numara Ecaterina Andronescu, cea care a ingropat sistemul educatiei din Romania. Este membru fondator si presedinte al sectiei "Stiinte tehnice". Sustinem reforma sistemului educational, un buget optim pentru cercetare si dezvoltare in cadrul Universitatilor si nu numai, insa nu prin sustinerea sinecurilor", a explicat Cristina-Denisa Neagu, conform sursei amintite.Potrivit comunicatului de presa, USR PLUS si-a asumat in programul de guvernare reforma celor 1300 de agentii, institutii sau autoritati care folosesc bani publici si a caror activitate nu a urmat vreodata criterii de eficienta sau performanta.Contributia AOSR la cercetarea stiintifica din Romania este aproape inexistenta, fara valoare academica. USR PLUS considera ca domeniul cercetarii trebuie sa beneficieze de fonduri substantiale, oprind - in acelasi timp - drenarea banilor publici prin pseudo institutii de cercetare si de academii care nu au nimic de cercetarea stiintifica sau academica reala.