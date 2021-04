USR Bucuresti il acuza pe Nicusor Dan ca a preluat practicile Gabrielei Firea: "Il rugam sa permita accesul la fundamentarile pe venituri"

"Asa cum am subliniat in aceste zile, supralicitarea veniturilor pentru a creste cheltuieli fara acoperire (+1.8 miliarde de lei in bugetul propus, adica cheltuieli cu 26% mai mari) nu este o solutie pentru a depasi situatia financiara grava in care se afla Bucuresti", mai arata comunicatul de presa postat pe pagina de Facebook a organizatiei."Bugetul trebuie asezat pe baze legale si explicat transparent cetatenilor. Asa cum am subliniat in aceste zile, supralicitarea veniturilor pentru a creste cheltuieli fara acoperire (+1.8 miliarde de lei in bugetul propus, adica cheltuieli cu 26% mai mari) nu este o solutie pentru a depasi situatia financiara grava in care se afla Bucuresti.Practica supra-evaluarii veniturilor pentru a creste in nestire cheltuielile a fost folosita in fiecare dintre bugetele anilor trecuti si este responsabila pentru situatia in care se afla Bucurestiul acum. Trebuie sa gospodarim responsabil banul public. Ne dorim sa avem cat mai repede posibil un buget realist, care sa respecte atat prevederile legale, cat si realizarea obiectivelor pe care le-am promis in fata oamenilor", arata postarea de miercuri pe pagina de Facebook a USR Bucuresti.Viceprimarul Capitalei Horia Tomescu a afirmat ca Bucurestiul nu va avea venituri de 7 miliarde de lei in 2021, oricat am dori acest lucru."Bucurestiul nu va avea in acest an venituri de 7 miliarde de lei, oricat ne-am dori ca acest lucru sa se intample. Nu putem accepta supraevaluari colosale, la umbra carora sa incapa noi cresteri de cheltuieli. Mai grav, acest buget ar fi continuat cresterea datoriei Bucurestiului" a declarat Horia Tomescu, conform sursei citate.Sursa mentionata mai spune ca banii orasului vor trebui impartiti responsabil atat pentru stingerea datoriilor cat si pentru asumarea unor proiecte prioritare de investitii si de reforma pentru acest an. Avem alte asteptari de la primarul general pe care l-am sustinut si suntem deschisi discutiilor pe marginea bugetului Capitalei."Proiectul de buget este un plan de dezvoltare pentru bucuresteni. Avem datoria sa le spunem oamenilor adevarul si sa ne asumam realizarea obiectivelor promise pe baza veniturilor reale ale Capitalei", mai indica postarea USR Bucuresti.Sursa amintita precizeaza ca cerinta lui Nicusor Dan ca USR PLUS sa vina cu un proiect alternativ de buget pentru Capitala a fost primita cu surprindere, in contextul in care pana acum primarul general a interzis aparatului administrativ al primariei sa acorde consilierilor generali si viceprimarului USR PLUS acces la fundamentarile pe venituri."Am primit cu surprindere cerinta primarului general ca USR PLUS sa vina cu un proiect alternativ de buget, in conditiile in care pana acum a interzis aparatului administrativ al primariei sa acorde consilierilor generali si viceprimarului USR PLUS acces la fundamentarile pe venituri. Il rugam pe primarul general sa ridice aceste interdictii si il asiguram de deschiderea noastra pentru reluarea discutiilor, astfel incat sa facem un buget corect si responsabil pentru bucuresteni", conchide postarea. Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri, in sedinta Consiliului General, inregistrandu-se 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri. Primarul general Nicusor Dan a afirmat ca este complet nemultumit de faptul ca risca sa intarzie inceperea investitiilor si plata datoriilor. El a adaugat ca bugetul pe care l-a propus a fost dezbatut timp de sase saptamani cu partenerii din PNL , PMP si USR PLUS, iar in conditiile in care USR PLUS a decis sa nu mai sustina bugetul, asteapta ca Alianta sa vina cu propria varianta de buget.Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat daca functioneaza coalitia la fel de bine ca in luna decembrie, in contextul respingerii proiectului de buget al Capitalei din cauza USR PLUS, ca va avea o discutie cu viceprim-ministrul Dan Barna pentru a discutia cu cei de la Bucuresti pentru a vedea care sunt nemultumirile. "Avem nevoie rapid de un buget al Bucurestiului. Sunt investitii care trebuie facute", a adaugat seful Guvernului.