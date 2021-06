Jandarmii ar putea opri in trafic si controla autovehicule care transporta material lemnos. Proiect depus in Parlament

Noile prevederi fac obiectul unei propuneri legislative depuse miercuri de deputatii USR PLUS Bogdan Rodeanu si Adrian Giurgiu in scopul intensificarii eforturilor de combatere a taierilor ilegale de paduri si a mafiei lemnului."Necesitatea unui astfel de proiect este uriasa. Stim ca se taie, in mod ilegal, paduri intregi. Incercam sa monitorizam si sa stopam fenomenul. Dar, din cauza resurselor umane limitate, acest lucru este, deocamdata, imposibil. Prin implicarea Jandarmeriei Romane, alaturi de echipajele Garzii Forestiere sau ale Politiei Rutiere, in monitorizarea si verificarea transportului de masa lemnoasa, taierile ilegale ar fi descurajate. Am recapata controlul asupra padurilor si - de ce nu? - asupra viitorului. Dand si Jandarmeriei Romane posibilitatea de a controla transporturile de lemn, dar si de a sanctiona contravenientii, crestem efectivele celor care apara padurea. Resursele le avem, mai e nevoie doar de a le da cadrul legal pentru a ne ajuta", a afirmat Bogdan Rodeanu, printr-un comunicat de presa al USR PLUS.De asemenea, deputatul USR PLUS Adrian Giurgiu a spus ca din padurile Romaniei dispare un volum de lemn de doua ori mai mare decat cel valorificat oficial."Stim cu totii, cetateni si reprezentanti ai statului, ca infractionalitatea din jurul materialului lemnos a atins cote alarmante, dar cadrul legal insuficient impiedica autoritatile sa puna in practica un sistem integrat de control cu participarea mai multor institutii cu activitate relevanta in domeniul sigurantei publice. De exemplu, printre metodele folosite pentru scoaterea din padure a lemnului taiat ilegal se numara utilizarea de catre transportatori a aceluiasi aviz pe distante scurte, in mod repetat. Si nu exista suficiente echipaje ale Garzii Forestiere sau ale Politiei Rutiere care sa verifice cat mai multe masini ce transporta lemn pe drumurile publice", a precizat Adrian Giurgiu.Proiectul de lege depus de parlamentarii USR PLUS completeaza Legea 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane si OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.Pe de o parte, in Legea Jandarmeriei sunt introduse prevederi astfel incat Jandarmeria sa aiba atributia de a opri in trafic si a controla in conditiile legii, conducatorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere care transporta material lemnos.Pe de alta parte, prin modificarile aduse OUG privind circulatia pe drumurile publice se prevede obligatia participantilor la trafic care transporta material lemnos sa opreasca la semnalele ofiterilor si subofiterilor Jandarmeriei Romane si sa prezinte acestora documentele de provenienta si de transport ale incarcaturii. Neindeplinirii acestei obligatii va constitui contraventie si se va sanctiona cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a imobilizarii vehiculului.Pe cale de exceptie, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se va putea face si in absenta politistilor rutieri.