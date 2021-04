USR si PLUS devin un singur partid, dupa ce instanta a respins contestatiile ce vizau fuziunea. "Singurul proiect politic reformist care s-a construit in Romania"

Prin urmare, USR PLUS devin un singur partid si formatiunea poate fi inscrisa la Tribunal. Va urma un congres in care va fi decis statutul si conducerea noii formatiuni."De mai bine de doi ani, cele doua partide, USR si PLUS, au fost in logica unei singure echipe, iar aprobarea fuziunii de astazi doar formalizeaza ceea ce noi simteam deja natural.Suntem de azi un sigur partid, unul puternic, cu cea mai mare dorinta de reformare a tarii, un partid cu alesi locali, nationali, europeni si cu membri in Guvern.Fuziunea este, de astazi, definitiva, in ciuda multora care au incercat sa impiedice acest moment. Ii multumesc lui Dan Barna pentru ca am reusit sa aducem proiectul politic in acest punct. Multumiri tuturor colegilor si sustinatorilor care au crezut in noi. Impreuna suntem puternici", a anuntat Dacian Ciolos pe Facebook. USR PLUS a salutat vineri, printr-un comunicat de presa, decizia Curtii de Apel Bucuresti de aprobare a fuziunii dintre USR si PLUS, subliniind ca formatiunea este "singurul proiect politic reformist care s-a construit in ultimii ani in Romania"."USR si PLUS au fuzionat. Decizia Curtii de Apel Bucuresti, definitivaFuziunea dintre USR si PLUS a fost aprobata, astazi, 16 aprilie 2021, de catre Curtea de Apel Bucuresti. Vointa membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid.Acesta este singurul proiect politic reformist care s-a construit in ultimii ani in Romania la care am pus umarul, in ciuda celor care ne-au tot pus piedici la fiecare pas.Este un proiect politic de viitor care are deja in istoric patru campanii electorale duse impreuna, cu rezultate bune, un proiect politic in care lucram ca o singura echipa de mai bine de doi ani", se arata intr-un comunicat de presa al formatiunii. USR si PLUS au votat fuziunea, pe 15 august 2020, in cadrul unui congres comun, peste 84 la suta dintre membrii formatiunilor politice conduse de Dan Barna si Dacian Ciolos votand pentru fuziune.Din totalul de 2625 de voturi exprimate, 2222 au fost in favoarea fuziunii, reprezentand 84.65%. De asemenea, au fost 328 voturi impotriva (12,5%) si s-au inregistrat si 75 de abtineri (2,86%).