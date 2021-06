150 de milioane de euro in PNRR pentru prevenirea infectiilor nosocomiale

Ioana Mihaila a spus ca Ministerul Sanatatii are in plan "masuri de ameliorare" a sub-raportarii infectiilor asociate actului medical."Avem in plan masuri de ameliorare a acestei sub-raportari (infectii nosocomiale), unele tin de modul de finantare. Ne gandim sa finantam altfel acolo unde exista spitale care raporteaza constant, coerent si corect aceste infectii asociate asistentei medicale. Altele tin de modul in care comunicam importanta acestor infectii asociate asistentei medicale, asa incat si medicii si managerii si presa si populatia generala sa inteleaga ca aceste infectii asociate asistentei medicale sunt inerente in anumite situatii si nu reprezinta neaparat un caz de malpraxis. (...)Exista in acest moment sisteme de raportare, dar este adevarat ca se pot imbunatati metodele de raportare, dar si controlul raportarilor. Avem in plan, inclusiv in PNRR prevazute investitii de 150 de milioane de euro care sa vina in ajutorul unitatilor spitalicesti pentru a preveni infectiile asociate asistentei medicale. Spitalele vor avea la dispozitie diferite instrumente pentru a-si realiza aceste investitii. Fie ca vorbim de investitii in partea de sterilizare, in partea de spalare, in functie de cum considera ele ca au nevoie", a sustinut ministrul, intr-o conferinta de presa.Ioana Mihaila a afirmat ca, potrivit "marturiilor primite de la Comisia Europeana", componenta Sanatate din PNRR a fost una dintre "cele mai bune" transmise de catre Romania."Din luna ianaurie pana la ultima retransmitere a componentei Sanatate cred ca au fost 7 transmiteri catre Comisia Europeana si 7 reveniri cu observatii de la Comisia Europeana. Aceste mod de lucru, acest mecanism de feedback de fapt ne ajuta ca de fiecare data sa transmitem catre Comisia Europeana un plan mai bun, mai detaliat si mai concret si mai usor de implementat. Au fost observatii, ele au fost numeroase.Cele mai mult au fost rezolvate la fiecare dintre aceste retransmiteri , astfel incat aceasta componenta Sanatate din PNRR, conform marturiilor primite de la Comisia Europeana, a fost dintre cele mai bune din componentele transmise de catre Romania", a spus ministrul.