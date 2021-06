Proiecte de 78 milioane euro pentru scoala online si de 500 milioane euro pentru diminuarea abandonului scolar, in PNRR

"Pe partea de educatie avem 3,6 miliarde (euro). Ne-am uitat si la aceasta parte de a nu ramane in urma, de a nu avea parti din Romania care sa fie uitate si am dat exemplul de scoala online dedicata elevilor cu dizabilitati si elevilor spitalizati. Deci, dupa ce trece aceasta criza, tot trebuie in sistemul educational sa avem capacitate de a educa acesti copii care nu ajung la scoala. La fel, o investitie masiva in abandon scolar. Vom avea granturi pentru scolile cu risc crescut de abandon si vor fi 320.000 de copii beneficiari ai acestor granturi care vor fi gestionate la nivel de scoala", a spus Ghinea.Astfel, pentru programele accesibile de alfabetizare digitala pentru elevii cu dizabilitati, elevi spitalizati suma alocata este de 78 milioane euro, perioada de realizare fiind septembrie 2022 - decembrie 2025.In ceea ce priveste abandonul scolar, 1.750 de scoli vor primi granturi, perioada de implementare fiind ianuarie 2022 - iunie 2026.Pe componenta de turism si cultura, sunt prevazute 172 milioane euro pentru turism sustenabil, 10 milioane euro pentru operationalizarea Organizatiilor de Management a Destinatiilor si 14 milioane euro pentru productie si distributie de film si transformare digitala in cultura.Aceasta componenta include finantarea Muzeelor Memoriei, respectiv Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului, Memorialul Revolutiei Decembrie 1989, Inchisoarea tacerii de la Ramnicu Sarat, Memorialul Victimelor din Sighetul Marmatiei, si a Muzeelor Tehnice.In ceea ce priveste Componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare si inovare, pentru instrumente financiare pentru IMM-uri si companii mari sunt prevazute 1,25 miliarde euro, pentru granturi pentru transformarea digitala 300 milioane euro, granturi pentru listarea la bursa 35 milioane euro, IPCEI Microelectronica 300 milioane euro, pentru granturi pentru tehnologiile viitorului 200 milioane euro si pentru cercetare, dezvoltare si inovare 260 milioane euro."La digitalizare cea mai mare investitie este realizarea acestui cloud guvernamental. Toate institutiile centrale vor fi legate intr-un singur sistem informatic. Nu vom mai cara hartii de colo, colo, noi, cetatenii. Si avem o investitie importanta prin care vom finanta achizitia de carti electronice care au si semnatura digitala inclusa de catre opt milioane de romani", a mai afirmat ministrul Investitiilor.Astfel, pentru realizarea si migrarea catre cloud-ul guvernamental investitiile sunt estimate la 500 milioane euro, pentru cartea electronica de identitate pentru 8,5 milioane romani la 198 milioane euro, pentru e-sanatate si telemedicina la 400 milioane euro, pentru justitie digitala la 189 milioane euro si pentru alte sisteme digitale la 146 milioane euro.Ministrul a mai mentionat si investitiile pentru componenta de managementul apei, acestea fiind de 976 milioane euro pentru sisteme de apa si canalizare, 545 milioane euro pentru sisteme de stocare a apei si de 323 milioane euro pentru sisteme de desecare si drenaj, in agricultura.Conform datelor prezentate de Cristian Ghinea, top 5 subcomponente in functie de sume cuprinde: Feroviar - 3,911 miliarde euro, Autostrazi - 3,105 miliarde euro, Fondul pentru valul renovarii (eficienta energetica) - 2,170 miliarde euro, Infrastructura spitaliceasca si dotari aferente - 1,951 miliarde euro si Instrumente financiare pentru IMM-uri - 1,250 miliarde euro.Bugetul total alocat Romaniei pentru PNRR se ridica la 29,2 miliarde euro. Romania a depus oficial, luni, Planul National de Rezilienta si Redresare la Bruxelles si urmeaza evaluarea oficiala a Comisiei Europene.