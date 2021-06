Ce prevede Planul National de Redresare si Rezilienta. Anuntul facut de premierul Florin Citu LIVE VIDEO

Documentul a fost facut public cu cateva minute inaintea declaratiei premierului, programata pentru ora 16:00."PNRR este de azi pe site-ul mipe. Poate fi citit si analizat de toti romanii in acest moment. Cei de la CE au publicat si ei recomandarile referitoare la deficitul excesiv in Romania. Sunt bucuros sa va anunt ca strategia noastra a fost aprobata ca strategie oficial, scaderea deficitului. PNRR a fost depus la Comisia Europeana luni si astazi il prezentam in detaliu. Este un program foarte important pentru Romania. Acest program a fost lansat cand eu inca eram ministru al Finantelor, anul trecut. Am fost implicat in acest program din primul moment. Anul acesta am avut doua vizite la Bruxelles avand ca tema PNRR pentru a ma asigura ca avem un plan bun. Detaliile - este vorba despre 29,2 miliarde euro bani care vor fi folositi pentru construirea a 450 kilometri de autostrada, sute de scoli si creste, in special vom construi si vom renova zeci de spitale. In 2024 vom avea un spital construit, asta e o premiera. Asa cum am promis e foarte important pentru aceasta guvernare sa construiasca spitale. Criza de sanatate a aratat foarte clar limitele sistemului de sanatate si de aceea e foarte important pentru noi sa dezvoltam reteaua de spitale, sa o modernizam", a afirmat premierul.El a vorbit si despre componenta de reforme a PNRR."Componenta de reforme din PNRR, lucru pe care toti din clasa politica il stim e ca Romania are nevoie de reforme, iar in PNRR am creat mai mare transparenta in care vom face aceste reforme. Vorbim de reforma sistemului de pensii care sa fie bazat pe contributivitate si sustenabil. Vom face acest lucru. Reforma justitiei - reparam ce au stricat altii in ani de zile. Reforma companiilor de stat, o alta reforma cu care ne luptam de ani de zile, sifonarea banului public prin companiile de stat. Reforma in sistemul public, unde vom lega performanta de venituri. Acum avem si sustinerea finaciara pentru aceste reforme prin PNRR. Prin PNRR ne asiguram ca banii care vin in Romania vor ajunge in toate colturile Romaniei. Toti romanii vor beneficia de aceste 29,2 miliarde euro", a explicat Citu."In 2024 vom avea un spital construit, asta e o premiera. Asa cum am promis, e foarte important pentru aceasta guvernare sa construiasca spitale. Criza de sanatate a aratat foarte clar limitele sistemului de sanatate si de aceea e foarte important pentru noi sa dezvoltam reteaua de spitale, sa o modernizam, a afirmat premierul."De ce luam si imprumuturi prin PNRR? Romania are nevoie acuta de investitii. Aceste imprumuturi se vor duce doar in investitii, nu pot sa mearga in consum. Aici nu cred ca exista dezbatere la nivelul clasei politicii sau societatii ca imprumuturile nu sunt bune. Noi oricum ne imprumutam, iar imprumuturile pe care le luam prin PNRR sunt la o dobanda mult mai mica, vorbim de 0 si ceva la suta. E un plus pentru Romania ca ne vom imprumuta la aceste dobanzi si ca vom investi", a declarat premierul.