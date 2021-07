Cristian Ghinea le raspunde lui Ciolacu si Negrescu: "O noua saptamana, un nou fake PSD despre PNRR"

"O noua saptamana, un nou fake PSD despre PNRR. Procesul de evaluare al PNRR presupune multiple cereri de clarificare, la care raspundem in scris sau in teleconferinte (au fost zilnice in ultimele saptamani).Este un proces normal de lucru si parte din procesul de evaluare/negociere. Ce spun Ciolacu si Negrescu sunt prostii, inclusiv pe fond: dimpotriva, Comisia cere reforma care sa repare dezastrul lasat de PSD la buget. Asta negociem in aceste zile. Ciolacu este ca piromanul care se agita sa taie furtunul pompierilor care vin la incendiul declansat de el", a mentionat Cristian Ghinea, intr-un comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).El a precizat ca, asa cum a anuntat calendarul, Planul Romaniei este in proces de evaluare si detaliere acolo unde e necesar, etapa care se va finaliza in iulie."La inceputul lui septembrie vom lucra impreuna cu Comisia la actele delegate de punere in aplicare. E o prostie si afirmatia ca va fi ultimul plan aprobat, nici vorba, va fi o transa de state in septembrie, nu e concurs de viteza si asa cum bine a afirmat Presedintele Iohannis, este bine sa detaliem totul acum ca sa mearga bine implementarea. Marile mize ale PNRR - alocarile foarte mari pentru autostrazi, pentru educatie, pentru spitale, pentru paduri, pentru mediul de afaceri sunt rezolvate. Spunem oamenilor clar: rabdare si decenta, pentru a clarifica toate aspectele tehnice. Avem in fata proiectul de tara al Romaniei. Evident, nu de la PSD cerem rabdare si decenta, ca nu au nici una nici alta", a precizat ministrul.Acesta sustine ca este un efort comun al MIPE si al Comisiei, "ceva obisnuit cu toate statele membre". "Show-ul politic al PSD pe seama PNRR e doar penibil", a mai spus Cristian Ghinea.Europarlamentarul PSD Victor Negrescu sustine ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei a primit noi critici "dure" si un nou set de comentarii de la Bruxelles. Comisia Europeana critica, spune europarlamentarul, absenta dialogului cu societatea civila in privinta reformelor, si costurile ridicate pentru "serviciile de consultanta, achizitia de mobilier sau personalul suplimentar"."Comisia Europeana a trimis un nou set de comentarii si critici dure fata de PNRR-ul realizat de actualii guvernanti. De aceasta data, documentul se refera la reformele propuse si critica absenta dialogului real cu patronatele, sindicatele si societatea civila. Intr-un mod absolut netransparent documentul este tinut la secret.Din informatiile pe care le avem in prezent, executivul european pune sub semnul intrebarii viabilitatea reformelor propuse dar si faptul ca acestea slabesc rezilienta si coeziunea societatii romanesti. Acestia se arata surprinsi si de costurile ridicate pentru serviciile de consultanta, achizitia de mobilier sau personalul suplimentar angajat in realizarea reformelor in contextul in care in paralel se propun taieri de personal din sistemul bugetar", scrie Negrescu, intr-un mesaj pe Facebook Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 30 iunie, ca "povestile" promise prin PNRR inseamna, de fapt, austeritate. Cresterea varstei de pensionare , inghetarea veniturilor - salarii, pensii, alocatii, pe scurt austeritate. Atat a mai ramas din povestile cu investitii wow, de zeci de miliarde de euro, promise prin PNRR, de presedintele Iohannis si Guvernul Sau de incapabili! Saracirea romanilor, scaderea nivelului lor de trai, sub forma asa-ziselor reforme sunt singurele certitudini din planul pe care Guvernul de dreapta l-a trimis la Bruxelles", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.