Reactia Comisiei Europene dupa scandalul dintre PSD si guvern pe tema PNRR: "Vom actiona in stransa colaborare"

Potrivit Comisiei, as cum este prevazut in regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta, pe parcursul intregii perioade de evaluare, CE "va actiona in stransa colaborare cu statul membru in cauza cu scopul de a clarifica orice potentiala intrebare deschisa prin, spre exemplu, solicitarea de informatii suplimentare"."Obiectivul nostru este de a colabora cu statele membre pentru a asigura utilizarea optima a acestor fonduri", mentioneaza Comisia Europeana.Comisia Europeana a transmis joi, 10 iunie, zeci de observatii pe tema Planului National de Redresare si Reziliena, cele mai multe dintre critici referindu-se la faptul ca nu sunt justificate costurile, ca lipsesc metodologiile de calcul si ca au fost furnizate informatii neclare legate de proiecte, conform Hotnews, care prezinta si o parte din documentul de lucru al Comisiei.Documentul a fost discutat joi la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene. Surse apropiate discutiilor au precizat ca aceasta este o evaluare de etapa, expertii europeni cerand detalii ca parte a procesului de evaluare si trimitere de clarificari.Aparitia acestor informatii a generat o disputa aprinsa intre ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea si liderul PSD