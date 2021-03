Unul dintre artizanii jafului istoric de la Watergate, care a dus la caderea presedintelui Nixon, a murit la varsta de 90 de ani

Liddy, agent politic care a supravegheat jaful Watergate, a murit pe 30 martie, in casa fiicei sale din Virginia, a anuntat familia lui.El a fost unul dintre organizatorii intrarii prin efractie din 1972 de la sediul Comitetului National Democrat din cladirea de birouri al carei nume va fi legat mereu de unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Americii - Watergate.Cei cinci hoti au fost prinsi. Bani si alte legaturi urmau sa duca de la ei la altii, inclusiv la Liddy, fost agent FBI, si la Casa Alba.Richard Nixon (1913 - 1994) a demisionat in 1974 in fata unei inevitabile puneri sub acuzare si condamnari.Liddy a fost condamnat pentru conspiratie, jaf si interceptare de convorbiri in 1973 si condamnat la 20 de ani de inchisoare.Ani mai tarziu, el a declarat: "As face-o din nou pentru presedintele meu".Presedintele Jimmy Carter i-a comutat pedeapsa, in 1977, la opt ani. El a spus ca este in interesul echitatii, fapt care l-a facut pe Liddy sa fie eligibil pentru eliberarea conditionata in anul respectiv.Liddy a ramas fara remuscari. In 1980, el a publicat autobiografia "Will", care a stat la baza unul film de televiziune, si a devenit o figura radio controversata, ca gazda a "The G. Gordon Liddy Show"."Sunt mandru de faptul ca sunt cel care nu a vorbit", a spus el la un moment dat.Liddy si un alt barbat, E. Howard Hunt, au mentinut legatura cu hotii de la Watergate prin radio dintr-o camera din hotelul de langa cladirea de birouri. Douazeci si cinci de oameni au fost trimisi la inchisoare ca rezultat al spargerii esuate, inclusiv Hunt, fost ofiter CIA care a murit in 2007.Nixon a fost reales cu o majoritate importanta in 1972, la cateva luni dupa jaful de la Watergate, dar scandalul i-a macinat presedintia, iar in 1973 Senatul a stabilit un comitet si au fost organizate audieri televizate.In timpul acelor audieri a fost dezvaluita existenta unui sistem automat de inregistrare. Curtea Suprema a decis in 1974 sa se renunte la casete, ceea ce a fost considerat o dovada de musamalizare.Liddy a refuzat sa depuna marturie in fata comitetului Senatului si nu a pledat vinovat in procesul penal, dar a fost condamnat.In timpul detentiei, el a petrecut mai mult de 100 de zile in izolare.In 1971, inainte de Watergate, Liddy era parte dintr-un grup clandestin al Casei Albe cunoscut ca "instalatorii". Scopul acestuia era sa opreasca scurgerile de informatii din administratia Nixon. In acelasi an, el a fost parte dintr-o spargere care l-a vizat pe psihiatrul Daniel Ellsberg, analistul care a divulgat Pentagon Papers, cu scopul de a-l discredita. Liddy a fost si in acest caz condamnat pentru conspiratie.Pe langa autobiografie, el a scris mai multe carti si a aparut, ca actor, in cateva show-uri, inclusiv in "Miami Vice", in anii 1980.G. Gordon Liddy s-a nascut in Brooklyn, in noiembrie 1930, a efectuat serviciul militar si a absolvit facultatea de Drept de la Fordham University inainte de a ajunge la FBI.Sotia lui, Frances Purcell Liddy, a murit in 2010. Ei au avut cinci copii.Thomas Liddy, fiu al sau, a spus marti noapte ca familia s-a simtit foarte recunoscatoare ca G. Gordon Liddy a avut o viata lunga si interesanta, inclusiv ocazia de a-si servi tara.