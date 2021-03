Un procuror turc cere condamnarea jurnalistilor Charlie Hebdo care l-au caricaturizat pe Erdogan. Desenul, catalogat "vulgar, obscen si dezonorant"

Potrivit agentiei turce de presa Anadolu, cei patru colaboratori pusi sub acuzare sunt caricaturista Alice Petit si trei responsabili ai celebrului saptamanal, Gerard Biard, Julien Serignac si Laurent Sourisseau, cunoscut sub numele Riss.Publicarea caricaturii, in octombrie, a starnit furia presedintelui Erdogan intr-un context de puternice tensiuni diplomatice intre Ankara si Paris.Caricatura de pe coperta revistei franceze il arata pe Erdogan imbracat in lenjerie alba, asezat intr-un fotoliu, tinand intr-o mana ceea ce pare o fi o doza de bautura si cu cealalta ridicand la spate valul unei femei care poarta abaya si care striga "Ooooh! Profetul!".In actul sau de acuzare, care trebuie sa fie acceptat oficial de o instanta pentru a incepe procesul, procurorul turc considera ca aceasta caricatura "nu se incadreaza in niciun fel in cadrul libertatii de exprimare sau a presei", calificand desenul de presa ca "vulgar, obscen si dezonorant".Dupa publicarea caricaturii, presedintele Erdogan a denuntat un "atac ticalos" comis de niste "nemernici".Aceasta afacere a intervenit in contextul unei crize diplomatice intre Turcia si Franta, Recep Tayyip Erdogan acuzandu-l in special pe omologul sau francez, Emmanuel Macron , de "islamofobie" pentru ca a aparat dreptul de a-l caricatura pe profetul Mahomed.Pe de alta parte, anuntul de punere sub acuzare a jurnalistilor de la Charlie Hebdo a avut loc la cateva zile dupa ce seful statului francez a acuzat Turcia de "ingerinta" si in plina polemica in Franta pe tema finantarii unei moschei sustinute de o asociatie pro-turca la Strasbourg (est). ONG -ul Reporteri fara frontiere (RSF) a denuntat vineri urmarirea penala a colaboratorilor Charlie Hebdo, acuzand Ankara ca doreste "sa-si extinda cenzura dincolo de Turcia".Criticata regulat de ONG-uri, Turcia ocupa locul 154 din 180 in indicele libertatii presei publicat de RSF.Zeci de jurnalisti au fost arestati si mai multe media de opozitie puse sub acuzare sau inchise in ultimii ani in aceasta tara.