Alegeri paralmentare in Republica Moldova. Victorie zdrobitoare obtinuta de partidul Maiei Sandu UPDATE

Astfel, in urma numararii voturilor din 2.141 din totalul celor 2.150 de sectii de votare, PAS a inregistrat un procent de 52,53% din voturi, depasind astfel categoric principala formatiune politica de stanga, Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS), care a fost votat de doar 27,36% din electorat.Datele CEC arata ca Partidul Politic "Sor" (PPS) a beneficiat de sustinerea a 5,78% dintre alegatori, acesta fiind urmat de Blocul Electoral "Renato Usatii", cu 4,11% din voturile alegatorilor.Dupa centralizarea a 95,02% dintre procesele verbale, reprezentand un numar total de 1.282.088 de voturi, Comisia Electorala Centrala din Republica Moldova a transmis ca s-au inregistrat urmatoarele rezultate:Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) 48,09 % dintre voturi;Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) 30,65 %;Partidul Sor 6,43 %;Blocul electoral Renato Usatii 4,30 %Comisia Electorala Centrala precizeaza ca rezultatele scrutinului poarta un caracter preliminar, pana la prezentarea, la CEC, a documentelor electorale in original.La alegerile de duminica au participat 1,47 milioane de alegatori, respective 48 la suta. In sectiile din strainatate s-au prezentat la urne peste 205 mii de alegatori. In cele 41 sectii de votare constituite pentru cetatenii cu drept de vot din localitatile din stanga Nistrului au votat circa 30 mii de alegatori.Pe urmatoarele locuri se afla Partidul Politic Platforma Demnitate si Adevar- 2,34% si Partidul Democrat din Moldova- 1,82%.In conditiile in care pragul electoral este de 5% pentru partidele politice si 7% pentru aliantele electorale, in noul legislativ din Republica Moldova acced doar trei formatiuni politice, PAS, BECS si PPS, urmand ca partidul presedintelui Maia Sandu sa aiba o majoritate covarsitoare.