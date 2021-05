Problemele intampinate de ambasadorul Romaniei din Belarus cand a vrut sa afle daca sunt romani in avionul deturnat la Minsk

Ambasadorul belarus, convocat la MAE

Niciun roman in avionul deturnat

"MAE isi exprima profunda ingrijorare cu privire la demersul inadmisibil al autoritatilor belaruse care au fortat aterizarea la Minsk a unui avion de pasageri, care zbura pe ruta Atena-Vilnius, si il condamna cu fermitate.MAE considera incidentul ca fiind unul deosebit de grav si, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Minsk, a transmis autoritatilor belaruse, dupa fortarea aterizarii la Minsk, necesitatea ca toti pasagerii avionului sa isi continue imediat si in siguranta calatoria", a transmis Ministerul Afacerilor Externe.De asemenea, MAE a exprimat ingrijorarea cu privire la arestarea, in urma fortarii aterizarii aeronavei la Minsk, a unui jurnalist belarus aflat la bordul avionului."MAE sustine necesitatea demararii de urgenta a unei investigatii internationale independente care sa determine circumstantele exacte in care acest incident grav s-a produs.Toate aceste elemente de mai sus vor fi comunicate si maine ambasadorului belarus la Bucuresti, care va fi convocat la MAE din dispozitia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu ", a mai transmis MAE.Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Afacerilor Externe, MAE "a depus eforturi sustinute, inca de la producerea incidentului, prin misiunile diplomatice de la Minsk, Atena si Vilnius pentru a determina daca in avion se aflau si cetateni romani"."Din dispozitia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu , ambasadorul Romaniei la Minsk s-a deplasat la aeroportul din Minsk pentru clarificarea situatiei, dar, avand in vedere dificultatea de a relationa cu autoritatile belaruse, nu a fost posibila determinarea cu certitudine a faptului daca in avion se aflau si cetateni romani.Ambasadorul Romaniei la Vilnius s-a aflat, de asemenea, la aeroportul din Vilnius si a fost in contact permanent cu autoritatile lituaniene, care au procesat pasagerii avionului ajuns la destinatie. Autoritatile lituaniene au confirmat ambasadorului roman, dupa debarcarea tuturor pasagerilor, ca la bordul aeronavei nu s-a aflat niciun cetatean roman", a mai transmis MAE.