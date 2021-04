Premiera in Congresul american. Pentru prima data in istoria SUA, doua femei au stat in spatele presedintelui in timpul discursului din Congres

La 81 de ani, lidera democratilor din Congres a asistat deja la multe discursuri prezidentiale din fotoliul sau de speaker.Ea s-a remarcat acolo in februarie 2020, rupand, in fata camerelor de luat vederi, discursul despre Starea Uniunii pe care tocmai il citise Donald Trump Dar cu Kamala Harris pentru prima data alaturi, cele doua femei marcheaza cei aproape 245 de ani de istorie americana.Fiica de imigranti, de origine indiana si jamaicana, fosta senatoare si fost procuror de 56 de ani este prima femeie vicepresedinta a Statelor Unite."La fel ca multe alte femei, ma simt mandra de acest moment, vazandu-ne reprezentate", a scris pe Twitter parlamentara democrata Barbara Lee. "Ar fi trebuit sa se intample cu mult timp in urma", a adaugat ea.Alt element istoric: ambele poarta masti, obligatorii in hemiciclu din cauza pandemiei de COVID-19.Prima femeie presedinta a Camerei Reprezentantilor intre 2007 si 2011, Nancy Pelosi s-a intors in aceasta inalta functie in 2019.Kamala Harris este prima in linia succesiunii prezidentiale, iar Nancy Pelosi a doua, reaminteste AFP.