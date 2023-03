De ce le convine americanilor ca Rusia sa prospere

Este tragic ca o tara atat de bogata in resurse cum este Rusia incepe anul 2015 cu obstacole economice majore. Nu numai ca pretul petrolului este in picaj, dar tara lui Vladimir Putin este afectata de coruptie, controlul sufocant al statului si lipsa drepturilor de proprietate, care au condus la o economie aproape de faliment, datorii substantiale si o moneda care se devalorizeaza pe zi ce trece.

In contrast cu Rusia, tarile vecine baltice, Letonia, Estonia si Lituania, au pus in aplicare politici economice rationale si sisteme cu o fiscalitate redusa, iar acum culeg roadele.

Diana Furchtgott-Roth, fost economist-sef al Departamentului Muncii din SUA, scrie intr-o analiza pentru MarketWatch ca asta s-ar fi putut intampla si in Rusia, daca deciziile la varf se luau altfel.

In schimb, se estimeaza ca economia Rusiei va scadea cu pana la 4,7% in acest an, sistemul financiar este sub presiune, iar pretul petrolului continua sa scada. Acesti factori inseamna ca Rusia ar putea pierde nivelul de rating recomandat pentru investitii, pentru prima data din 2005.

Cum Rusia s-a aratat razboinica in raport cu Ucraina si Georgia, acest fiasco economic ar putea fi o veste buna pentru Statele Unite. La urma urmei, in conditiile actuale, Rusia va avea mai putine resurse cu care sa-si invadeze vecinii. Cu toate acestea, in opinia autoarei citate, ar fi mai bine pentru americani daca Rusia ar incerca sa-si reformeze economia prin vanzarea activelor sale de stat, daca ar trece la un sistem bazat pe economia de piata si ar incuraja antreprenoriatul. In acest fel, Rusia si SUA ar putea fi parteneri comerciali cu obiective comune.

Dar asta nu pare ca se va intampla. Cum spune o gluma ruseasca: exista doua modalitati de iesire din criza economica: in mod natural sau prin minune. In mod natural, inseamna ca arhanghelul Mihail vine pe Pamant si salveaza economia Rusiei. Miracolul este ca rusii insisi sa isi salveze economia.

Saptamana trecuta, agentia Standard & Poor a anuntat ca sunt 50% sanse sa reduca ratingul pentru datoria Rusiei la statutul de junk in urmatoarele trei luni. S&P va finaliza evaluarea economiei ruse pana la jumatatea lunii ianuarie. Acest rating este acum BBB-, iar tara a fost plasata sub supraveghere din cauza ingrijorarii legate de expunerea sistemului bancar rus la criza economica.

Rusia da primele semne de recesiune

Economia deja slabita si pretul in cadere al petrolului au facilitat sarcina sanctiunilor economice impuse de Occident ca urmare a crizei ucrainene de a aduce Moscova in pragul recesiunii.

Aceste sanctiuni au taiat posibilitatea marilor corporatii rusesti de a lua imprumuturi de pe pietele de capital internationale, lasand Kremlinul nevoit sa ia masuri pentru a ajuta companiile aflate in pericol, in special institutiile financiare.

O agentie de stat a fost autorizata recent sa cumpere actiuni la banci confruntate cu falimentul pentru a mentine un sistem financiar stabil. Saptamana trecuta banca centrala rusa a salvat Banca National Trust, una dintre cele mai mari banci din tara.

Banca ruseasca promovata de Bruce Willis se prabuseste - incercari disperate de resuscitare

Rubla a scazut cu aproximativ 40% fata de dolar in 2014, incheind anul la aproape 60 de ruble pentru un dolar. Ea a pierdut aproape jumatate din valoarea sa din luna martie. Potrivit Bloomberg, rubla se afla in coada clasamentului privitor la evolutia a 175 de valute, fiind depasita doar de moneda Ucrainei.

Pe 16 decembrie, banca centrala de la Moscova a ridicat rata dobanzii de referinta de la 10,5% la 17% intr-o incercare de a sprijini moneda nationala. Desi aceasta miscare poate incuraja investitorii sa continue sa faca tranzactii cu ruble, aceasta crestere rapida a ratei poate dauna si asa fragilei economii ruse.

O inflatie mai mare combinata cu o crestere economica scazuta aminteste de "stagflatia" cu care s-au confruntat SUA si alte tari in anii 1970. Stagflatia inseamna ca veniturile reale ale rusilor ar scadea, ceea ce ar putea duce la o scadere a popularitatii presedintelui Vladimir Putin, aflat acum la o cota in jurul valorii de 85%.

Rezervele valutare rusesti sunt, de asemenea, in scadere. Cum Kremlinul are din ce in ce mai putine rezerve valutare pentru a sustine rubla, cinci dintre cele mai importante companii exportatoare controlate de stat au fost informate ca trebuie sa isi reduca activele in valuta la nivelul din luna octombrie si sa le tina la acest nivel pana in martie. Cele cinci sunt companiile energetice Gazprom, Rosneft si Zarubezhneft, precum si conglomeratele de diamante Alrosa si PO Kristall.

In cazul in care situatia Rusiei continua sa se deterioreze, este putin probabil ca ajutorul sa vina de la Fondul Monetar International. Rusia a ignorat in mod constant cererile de politica externa ale tarilor occidentale si a pierdut sprijinul mai multor tari cu rol important de decizie in FMI. Rusia a ramas sfidatoare in fata sanctiunilor si nu a aratat semne de retragere din Ucraina.

Criza economica a Rusiei are potentialul de a consolida legaturile economice cu China. Wang Yi, ministrul de Externe al Chinei, a promis sa sprijine Rusia. "Rusia are capacitatea si intelepciunea de a depasi dificultatile existente in situatia economica.... In cazul in care partea rusa are nevoie, vom oferi asistenta necesara atat cat sta in puterile noastre", a declarat Wang. O modalitate prin care China ar putea face acest lucru este prin stimularea schimburilor comerciale cu Rusia in yuani, moneda proprie.

Diana Furchtgott-Roth considera ca ar fi in avantajul Americii daca Rusia ar putea lua masuri de baza pentru a-si repara economia si relatiile cu Occidentul. In ciuda caderii pretului petrolului, acest lucru nu este imposibil. In schimb, Putin prefera sa mentina pozitia sfidatoare, chiar daca economia este la un pas de colaps.

Pentru a-si rezolva problemele, e nevoie de mai mult decat o manipulare abila a ratelor dobanzilor, o limitare a rezervelor valutare si un sprijin financiar de chinezi: Este nevoie de vointa de a schimba sistemul, concluzioneaza autoarea articolului.