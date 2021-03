Ruptura definitiva a Fidesz de popularii europeni. Formatiunea premierului Viktor Orban si-a anuntat demisia din partid

It's time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp - Katalin Novak (@KatalinNovakMP) March 18, 2021

Noile reguli ale PPE

"Este vremea sa ne luam ramas-bun", a scris pe Twitter Katalin Novak in postarea in care a publicat scrisoarea de demisie a partidului lui Viktor Orban din PPE.PPE a suspendat Fidesz din familia politica europeana in 2019 din cauza deteriorarii continue a valorilor democratice din Ungaria si a subminarii statului de drept.In martie, grupul europarlamentar al Partidului Popular European (PPE) a adoptat noile reguli de procedura in virtutea careia un partid membru poate fi suspendat in ansamblul sau, informeaza dpa si AFP.Anuntul a fost facut pe Twitter de catre purtatorul de cuvant al acestui grup, Pedro Lopez de Pablo.Potrivit site-ului eppgroup.eu, noile reguli, ce reprezinta o actualizare a celor adoptate in octombrie 2013, au fost adoptate cu o majoritate calificata (reprezentand 84,1% din voturi). Ele au intrat in vigoare imediat si nu se aplica retroactiv.