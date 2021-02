Primul lider strain cu care s-a intalnit Joe Biden, dupa preluarea mandatului. Jurnalistii de la Casa Alba nu au putut pune intrebari

Cei doi au subliniat prioritatile comune privind climatul si China, inclusiv eliberarea a doi canadieni retinuti acolo, relateaza BBC. Cele doua natiuni au promis sa se alinieze obiectivelor privind cllimatul pentru a obtine zero emisii pana in 2050.Canada este deseori destinatia aleasa de un presedinte american pentru prima calatorie in strainatate, insa criza sanitara a facut ca intalnirea de marti seara sa aiba loc virtual.Biden, democrat, spera sa stabileasca o buna legatura cu Trudeau, liberal, a carui relatie cu fostul presedinte american Donald Trump , republican, a fost considerata deseori dificila.Trudeau si-a luat angajamanentul sa colaboreze cu SUA pentru a depasi dificultatile cauzate de Covid-19, dar si "sa ne exercitam influenta in lume".Biden si Trudeau nu au acceptat intrebari din partea jurnalistilor, practica neobisnuita la Washington pentru un eveniment bilateral de acest fel.O problema importanta discutata a fost retinerea in inchisoare in China, din 2018, a doi canadieni acuzati de spionaj. Oficialii canadieni sustin ca barbatii au fost arestati ca raspuns la arestarea directorului Huawei Meng Wanzhou printr-un mandat american.Michael Spavor si Michael Kovrig au fost arestati in China in 2018 si pusi oficial sub acuzare in iunie 2020.Facand apel la eliberarea lor dupa intalnire, Biden a spus: "Oamenii nu sunt jetoane de troc. Vom lucra impreuna pana ce vom obtine revenirea lor in siguranta".Legat de problema schimbarilor climatice, la inceputul intalnirii, Trudeau a criticat administratia Trump si i-a multumit lui Biden ca s-a implicat.Cei doi lideri nu au comentat public asupra deciziei Casei Albe de a anula proiectul oleoductului Keystone XL, care ar fi transportat petrol din provincia Alberta in rafinariile americane.La scurt timp dupa preluarea mandatului, Biden a semnat un ordin executiv care bloca dezvoltarea proiectului. Trudeau s-a declarat atunci "dezamagit". Marti, inainte de intalnire, secretarul de presa de la Casa Alba, Jen Psaki, le-a spus reporterior ca Biden i-a transmis clar lui Trudeau ca proiectul "nu este in interesul Statelor Unite" si ca SUA incearca sa solutioneze criza climatica in timp ce creeaza locuri de munca bine platite.SUA si Canada impartasesc unul dintre cele mai mari parteneriate comerciale din lume, un schimb zilnic de bunuri si servicii in valoare de 2 miliarde de dolari.