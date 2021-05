Intalnire ruso-americana la nivel inalt. Ministrul rus de Externe si omologul sau american se vor intalni in Islanda

'Serghei Lavrov si Antony Blinken au convenit sa organizeze o reuniune separata in cadrul acestui summit pentru a examina problemele cheie ale relatiilor bilaterale si ale agendei internationale', a indicat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat.Cu ocazia acestei convorbiri telefonice a fost abordat si calendarul altor contacte ruso-americane pentru perioada urmatoare, inclusiv propunerea Washingtonului de a organiza un summit ruso-american, se mentioneaza in acelasi comunicat postat pe site-ul oficial al MAE rus.Anterior, presedintele american Joe Biden afirmase ca spera sa se intalneasca cu Vladimir Putin in timpul calatoriei sale in Europa in iunie.In cursul convorbirii telefonice de miercuri, cei doi ministri de externe au abordat de asemenea situatia legata de Coreea de Nord, programul nuclear iranian si 'stabilitatea strategica', potrivit Moscovei.Reuniunea ministeriala a Consiliului Arcticii va avea loc pe 20 mai.Relatiile dintre SUA si Rusia au continuat sa se deterioreze in ultimii ani pe fondul acuzatiilor Washingtonului de ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2020, spionaj si atacuri cibernetice.Administratia presedintelui american Joe Biden a ordonat in aprilie noi sanctiuni impotriva unor entitati legate de Rusia, expulzarea a zece diplomati si o interdictie ca bancile americane sa mai cumpere direct datorii emise de Rusia.Moscova a reactionat expulzand zece diplomati americani, interzicand accesul pe teritoriul rus pentru inalti responsabili de la Washington si interzicand misiunilor diplomatice americane sa angajeze cetateni rusi.In pofida acestui schimb de masuri punitive, cele doua tari discuta cu privire la organizarea unui eventual summit intre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin intr-o tara terta in iunie.