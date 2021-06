Intalnire Biden - Erdogan. Cei doi vor analiza "diferentele semnificative" dintre SUA si Turcia

Sullivan a spus, in timpul unui briefing sustinut la Casa Alba, ca pe agenda se vor afla estul mediteranei, Siria, Iran, precum si rolul pe care il va avea Turcia in Afganistan, in conditiile in care Statele Unite se retrag din aceasta tara.In plus, cei doi lideri vor analiza relatia lor si modalitatile de rezolvare a "diferentelor semnificative intre valorile lor, drepturile omului si alte probleme", la intalnirea care va avea loc pe 14 iulie, pe marginea summitului NATO de la Bruxelles."Presedintele Biden il cunoaste foarte bine pe Erdogan, cei doi au petrecut mult timp impreuna si amandoi asteapta, cred, cu nerabdare oportunitatea ....sa evalueze in profunzime relatia", a spus Sullivan.Ankara si Washingtonul au avut dificultati sa isi refaca legaturile, tensionate in ultimii ani de mai multe probleme, inclusiv achizitionarea de catre Turcia a sistemelor de aparare ruse, care a dus la sanctiuni SUA, diferente de politica in Siria, precum si ingrijorarea Washingtonului legata de respectarea drepturilor omului de catre Ankara.Cei doi aliati ai NATO au, de asemenea, puncte de vedere diferite in conflictul din Nagorno-Karabah, precum si in privinta ambitiilor Ankarei de exploatare a petrolului si gazelor in estul Mediteranei, in timp ce rolul potential al Turciei in Afganistan in urma retragerii planificate a SUA ar putea servi ca zona de cooperare.