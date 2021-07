Presedintele Klaus Iohannis merge in Bulgaria pentru Summitul Initiativei celor Trei Mari

Potrivit agendei, joi, seful statului participa la dineul oficial prilejuit de reuniune. Vineri, el va participa la summitul organizat la Palatul National al Culturii din Sofia, urmand sa sustina o conferinta de presa comuna cu omologii din Bulgaria, Rumen Radev, Polonia, Andrzej Duda, si Letonia, Egils Levits.Administratia Prezidentiala a aratat, intr-un comunicat, ca evenimentul la nivel inalt de la Sofia marcheaza reluarea activitatilor in format fizic ale Summitului, inclusiv ale Forumului de Afaceri al I3M (aflat la a treia editie), dupa Summitul Virtual din 2020 de la Tallinn, organizat in conditiile restrictive impuse de pandemia de COVID-19.De asemenea, Administratia Prezidentiala a indicat ca summitul din acest an reprezinta un nou pas in procesul de consolidare a I3M initiat prin deciziile de substanta luate la Summitul gazduit la Bucuresti de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , in septembrie 2018, care a marcat maturizarea politica a Initiativei si dotarea sa cu instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor Initiativei. In cadrul reuniunii din Bulgaria, discutiile vor viza evaluarea progreselor inregistrate, cu accent pe implementarea listei de proiecte strategice prioritare de interconectare agreate la Summitul de la Bucuresti, completata ulterior, precum si in ceea ce priveste functionarea Fondului de Investitii al Initiativei celor Trei Mari, in care Romania, prin EximBank, si Polonia, prin Banca de Dezvoltare (BGK), sunt state fondatoare. De asemenea, vor fi discutate si vor fi luate decizii privind reperele dezvoltarii viitoare ale Initiativei."In interventia sa, presedintele Klaus Iohannis va analiza evolutiile care s-au inregistrat de la Summitul anterior, va sublinia importanta implementarii proiectelor strategice prioritare de interconectare, cu accent pe proiectele de interes crescut pentru Romania, precum Rail2Sea si Via Carpathia, si va evidentia relevanta esentiala a acestora pentru obiectivul Initiativei de dezvoltare economica sustenabila si de construire a rezilientei strategice a economiilor statelor participante, inclusiv in contextul eforturilor de redresare economica post-pandemie", a precizat Administratia Prezidentiala.Alaturi de liderii tarilor participante la I3M, la Summitul din acest an vor fi reprezentate, in calitate de parteneri ai Initiativei, Statele Unite ale Americii, Germania si Comisia Europeana, precum si Fondul Monetar International si, ca invitat, Republica Elena.Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate intre Marea Baltica, Marea Adriatica si Marea Neagra - Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia. Initiativa isi propune dezvoltarea economica a statelor din regiune, prin stimularea interconectivitatii in trei domenii principale - transport, energie, digital - cresterea convergentei reale intre statele membre ale Uniunii Europene, contribuind astfel la consolidarea unitatii si coeziunii in cadrul Uniunii si la consolidarea proiectului european, precum si intarirea relatiei transatlantice, inclusiv prin stimularea prezentei economice a SUA in regiune.La Summitul de la Bucuresti, din 17-18 septembrie 2018, au fost adoptate decizii esentiale pentru viitorul Initiativei, precum lista de proiecte prioritare majore de interconectare in domeniile transportului, energiei si digital; organizarea primului Forum de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari (cu peste 600 oficiali si reprezentanti ai mediului de afaceri din statele participante la Initiativa si din alte state membre UE, din SUA, Balcanii de Vest si Parteneriatul Estic, precum si reprezentanti ai UE si ai institutiilor financiare europene si internationale); lansarea retelei Camerelor de Comert a I3M (prin semnarea Declaratiei comune de infiintare a acestei retele de catre 7 Camere de Comert din cele 12 state participante); initierea procedurii de lansare a Fondului de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (prin semnarea Scrisorii de Intentie privind Fondul de Investitii al I3M de catre 6 institutii de profil din cele 12 state participante).