Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European. Va pleda pentru introducerea certificatelor verzi digitale, fara afectarea liberei circulatii

Principalele subiecte aflate pe agenda Consiliului European vizeaza coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul pandemiei de COVID-19, combaterea schimbarilor climatice, relatiile Uniunii cu Rusia si cu Regatul Unit al Marii Britanii, conform sursei citate."Referitor la pandemia de COVID-19, Presedintele Romaniei va sustine asigurarea unei coordonari stranse intre statele membre, precum si mentinerea unei abordari vigilente in continuare. Presedintele Klaus Iohannis va pleda pentru implementarea rapida si unitara a certificatelor verzi digitale la nivel european, reiterand ideea ca acestea sa nu afecteze exercitarea dreptului fundamental al cetatenilor la libera circulatie. Presedintele Romaniei va sustine, totodata, operationalizarea cat mai rapida a unui mecanism european de donare a vaccinurilor pentru statele din afara Uniunii Europene", arata comunicatul de presa al Administratiei Prezidentiale.Potrivit sursei citate, in legatura cu combaterea schimbarilor climatice, presedintele Klaus Iohannis va sublinia necesitatea crearii unui cadru legal flexibil care sa permita statelor membre ale Uniunii sa identifice cele mai bune solutii pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2030 comparativ cu anul 1990.Presedintele Romaniei se va pronunta pentru asigurarea unei partajari echitabile a eforturilor, astfel incat contributiile fiecarui stat membru, in special in termeni de costuri, sa nu reprezinte un obstacol pentru dezvoltarea economica a acestora.Legat de relatiile dintre Uniunea Europeana si Federatia Rusa, seful statului va pleda pentru o abordare unitara si solidara din partea Uniunii, pe baza celor cinci principii directoare agreate anterior. De asemenea, Presedintele Romaniei va sustine necesitatea elaborarii unui document strategic al Uniunii cu privire la abordarea viitoare a relatiilor cu Federatia Rusa.In legatura cu relatiile Uniunii cu Marea Britanie, presedintele Klaus Iohannis va evidentia necesitatea mentinerii unei abordari constructive a Uniunii bazate pe principiile unitatii, solidaritatii si nediscriminarii."Pe de alta parte, in ceea ce priveste tratamentul diferentiat aplicat de autoritatile britanice cetatenilor europeni referitor la taxele pentru vizele de munca, Presedintele Romaniei va insista ca statele membre si institutiile europene sa faca demersuri sustinute pentru a convinge autoritatile britanice sa aplice un tratament nediscriminatoriu fata de toti cetatenii Uniunii Europene", conchide sursa mentionata.