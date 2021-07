Raspunsul MAE, dupa ce Romania a fost acuzata ca n-a sprijinit Republica Moldova: "Multe dintre actiunile noastre n-au caracter public"

"Multe dintre actiunile noastre nu au un caracter public, tocmai pentru ca devoalarea unor pasi si a unor realizari de etapa, de nivel tactic, sa nu puna sub semnul intrebarii atingerea unor obiective strategice. Mai mult, nu dorim sa transformam RO intr-o tinta predilecta in dezbaterea politica din R. Moldova. Comentariile, inclusiv recente, ale unor observatori ca nu avem o politica clara in aceea ce priveste Republica Moldova sau ca Maia Sandu nu a fost sprijinita sunt pur si simplu eronate", arata MAE.Ministerul Afacerilor Externe a facut si o lista a actiunilor prin care Romania a sprijinit Republica Moldova:1. In primul rand, prin afirmarea publica constanta si vocala a sprijinului RO pentru doamna Maia Sandu si pentru agenda sa reformatoare si pro-europeana, inca din momentul anuntarii candidaturii la functia de presedinte al RMD si pe tot parcursul de atunci - s-a urmarit prin aceasta conduita inclusiv atragerea cat mai multor state membre UE in sustinerea candidaturii si profilului Maiei Sandu. Guvernul Romaniei a acordat o contributie voluntara in valoare de 250.000 de euro catre European Endowment for Democracy in noiembrie 2020, pentru sustinerea societatii civile si a mass media independente din R. Moldova.2. In al doilea rand, prin asumarea de catre diplomatia romana a unui rol principal in ceea ce priveste definirea relatiei Uniunii Europene si a partenerilor occidentali cu Republica Moldova - la Bruxelles si in capitalele statelor membre, Romania este recunoscuta pentru expertiza pe spatiul estic si, in particular, in ceea ce priveste evolutiile din RMD; am folosit fiecare discutie si contact relevant, inclusiv la nivelul grupurilor UE de lucru dedicate Vecinatatii Estice (cum ar fi COEST) pentru a evidentia a) importanta ca RMD sa ramana pe agenda UE si b) pentru a sustine agenda reformatoare a doamnei Maia Sandu;3. In al treilea rand, am folosit fiecare reper important in RMD pentru ca RO sa devina/reprezinte primul contact/prima vizita a Presedintelui ales Maia Sandu. Eforturile de sustinere la nivel bilateral au fost incununate cu organizarea vizitei Presedintelui Romaniei la Chisinau, la 29 decembrie 2020, cand a anuntat un pachet consistent de sprijin pentru RMD, in special pe dimensiunea de lupta impotriva COVID-19. Aceeasi abordare a fost aplicata de RO si in cazul alegerilor anticipate parlamentare din 11 iulie 2021, cand Bucurestiul a fost printre primele state care au felicitat RMD de rezultate.4. In plus, am continuat sprijinul pentru cetatenii RMD, inclusiv prin multiple ajutoare umanitare:o Guvernul Romaniei a alocat, in baza unei hotarari de Guvern, la 28 aprilie 2020, in beneficiul cetatenilor din RMD, suma de 16,5 milioane de lei pentru sprijinirea eforturilor de combatere a pandemiei COVID-19. Acest ajutor umanitar s-a concretizat in donatii de echipamente medicale, medicamente si dispozitive medicale (20 de camioane);o Guvernul Romaniei a aprobat (28 aprilie 2020) participarea unei echipe medicale formate din 52 de persoane (inclusiv 41 doctori si asistente medicale) la tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus din RMD. Ministrul Bogdan Aurescu a insotit personal echipa medicala la Chisinau in data de 30 aprilie 2020. Durata misiunii a fost de 15 zile;o In decembrie 2020, Ministerul Apararii Nationale a efectuat o donatie catre RMD in valoare de 150.787,3 RON;o La 19 februarie 2021, a avut loc, la Chisinau, ceremonia publica de acordare a unui nou sprijin pentru RMD, in valoare de peste 2 milioane Euro - cca. 11 milioane lei, in prezenta ministrului roman al afacerilor externe. Au fost transferate gratuit autoritatilor din RMD, prin Mecanismul European de Protectie Civila, 1.500.000 de masti chirurgicale, 100.000 de masti de protectie de tip FFP3, 100.000 de combinezoane, 100.000 de manusi de unica folosinta.o De asemenea, la 27 februarie 2021, Romania a livrat RMD o prima transa de 21.600 de doze de vaccin anti-COVID-19, parte a implementarii pachetului de sprijin prezentat public de Presedintele Romaniei, cu ocazia vizitei oficiale efectuate la Chisinau, la 29 decembrie 2020. La data de 27 martie, a avut loc livrarea unei noi transe de vaccinuri - 50.400 de doze.De asemenea, Romania a donat, la 17 aprilie, inca 132.000 de doze de vaccin. Transportul dozelor de vaccin s-a realizat cu sprijinul DSU. In plus fata de pachetul de sprijin anuntat de Presedintele Klaus Iohannis la Chisinau, in decembrie 2020, si anume donatia a pana la 200.000 doze de vaccin, Romania a donat din nou, la 7 mai 2021, RMD o noua transa de 100.800 doze de vaccin. Romania a livrat inca o suta de mii de doze la 11 iunie 2021, iar 100.620 doze urmeaza a fi livrate ca urmare a aprobarii, la 8 iulie 2021, a Hotararii de Guvern aferente. In total, Romania a donat pana acum R. Moldova peste 500.000 doze de vaccin anti-COVID-19.o Guvernul Romaniei a aprobat acordarea unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, constand in 6.000 de tone de motorina, destinat sprijinirii agricultorilor afectati de seceta din RMD. Pentru livrarea intregii cantitati de motorina a fost necesar un efort logistic considerabil, care a presupus organizarea a cinci transporturi feroviare din Romania catre RMD (prima transa a fost livrata la 17 mai, a doua la 24 mai, a treia la 31 mai, a patra la 8 iunie 2021, a cincea la 28 iunie). Transportul a fost asigurat de partea romana, pana la locatia indicata de autoritatile RMD, dar modalitatile de distribuire a combustibilului catre agricultori au fost stabilite in exclusivitate de catre acestea.5. Totodata, ne-am asigurat ca se va implementa o politica de conditionare a sprijinul financiar pentru Guvernul de la Chisinau, atat din partea Romaniei, cat si din partea Uniunii Europene si a partenerilor occidentali ai Republicii Moldova de implementarea reala a reformelor europene. In ceea ce priveste asistenta nerambursabila, mentionam ca a iesit din vigoare, in martie 2021, Acordul privind programul de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova.Romania a depus eforturi sustinute pentru extinderea perioadei de valabilitate a Acordului prin incheierea unui al saselea Protocol aditional. Am transmis partii RMD la inceputul lunii noiembrie 2020, o propunere de text. Am introdus in propunerea de text pentru Protocolul Aditional conditionalitati politice si tehnice in spirit european care au reflectat lectiile invatate in primii 10 ani de aplicare a Acordului si au avut scopul clar de a asigura o mai buna corelare a fondurilor acordate cu obiectivele strategice urmarite (prezentate in anexa).Ele ofereau posibilitatea de a opri finantarea in cazul in care reformele europene nu erau implementate si permiteau o monitorizare mai stricta a modului in care sunt cheltuite fundurile de catre autoritatile din Republica Moldova. Guvernul de la Chisinau a reactionat foarte tarziu in raport cu data iesirii din vigoare a Acordului, 28 martie 2021, data pana la care Protocolul aditional trebuia semnat si ratificat de cele doua parti.Contraproiectul avansat de partea R. Moldova nu includea nici multe dintre elementele suplimentare mentionate mai sus. In plus, executivul interimar de la Chisinau a aratat ca nu dispune de competentele necesare care sa permita finalizarea procedurilor de incheiere a unui acord international. Romania si-a exprimat disponibilitatea pentru incheierea unui nou Acord, care sa indeplineasca functiile Acordului din 2010, cu obiectivul de a impulsiona dezvoltarea R. Moldova, avansarea parcursului sau european si implementarea reformelor democratice, de indata ce la Chisinau se va instala un Guvern cu puteri depline.6. Toate aceste actiuni de mai sus s-au derulat in coordonare cu echipa Maiei Sandu de la Chisinau.1. Au fost continuate proiectele strategice de interconectare. Un exemplu important in acest sens este gazoductul Iasi - Ungheni - Chisinau care a fost finalizat de catre Transgaz la finalul lunii iulie 2020, Romania primind si felicitari din partea Inaltului Reprezentant UE, domnul Josep Borrell pentru aceasta realizare.NOTA: Cu privire la operationalizarea gazoductului si livrarea efectiva de gaze catre Republica Moldova: Exista in acest moment posibilitatea de a livra gaze catre Republica Moldova. Partea romana lucreaza intens la cresterea capacitatii gazoductului si, din cate cunoastem, lucrarile sunt in grafic. Important, din punctul de vedere al Romaniei, este ca infrastructura strategica care conecteaza piata de gaze din Republica Moldova la cea europeana este finalizata, operationala si ofera o alternativa la gazul furnizat de Federatia Rusa. Suntem deschisi pentru sprijinirea analizelor tehnice care vor putea fundamenta cererea companiilor din Republica Moldova de alocare de capacitate de transport prin gazoductul Iasi - Ungheni - Chisinau.Se afla in diferite stadii de negociere, depinzand la acest moment de raspunsul autoritatilor din Republica Moldova, o serie de proiecte de interconectare in domeniul transporturilor (consolidarea podului rutier Galati - Giurgiulesti; constructia Podului Ungheni-Ungheni).Acordul dintre Romania si Republica Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte. La 20 mai 2021 s-a semnat, la Chisinau, Acordul intre Guvernul Romaniei si al Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte. Acordul are la baza intentia autoritatilor din judetul Iasi si din raioanele din Nisporeni, Ungheni, Glodeni si Falesti (RMD) de a coopera in domeniul serviciilor de alimentare cu apa, precum si prevederile art. 10 alin. 3 din Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul R. Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010.2. Asistenta oficiala pentru dezvoltare. Republica Moldova reprezinta principalul beneficiar al asistentei oficiale pentru dezvoltare si umanitare acordate de Romania pe linie bilaterala. Aceasta abordare este conforma cu Programul multianual strategic privind cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara in perioada 2020-2023, aprobat de Guvernul Romaniei in luna noiembrie 2020. Din aceasta perspectiva, fondurile alocate Republicii Moldova de catre tara noastra au cunoscut o crestere constanta. In anul 2018, totalul acestei asistente a fost de 149,3 milioane lei, ajungand la 178,3 milioane lei in 2019 si, conform datelor preliminare, la 210 milioane lei in 2020.