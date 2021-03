Ministerul Afacerilor Externe, despre sanctiunile aplicate Rusiei de SUA si Uniunea Europeana: "O masura necesara"

"Sanctiunile adoptate astazi atat de Uniunea Europeana, cat si de Statele Unite ale Americii impotriva incalcarilor drepturilor omului din Rusia sunt o masura necesara", a transmis, marti seara, Ministerul Afacerilor Externe, intr-un mesaj pe Twitter Oficialii romani apreciaza ca democratia, drepturile omului si libertatea sunt valori respectate de ambele parti ale Atlanticului si vor fi respectate.Statele membre UE si-au oficializat luni sanctiunile impuse unui numar de patru oficiali rusi de rang inalt implicati in proceduri judiciare angajate impotriva opozantului politic rus Aleksei Navalnii si in reprimarea sustinatorilor acestuia.De asemenea, Statele Unite au anuntat marti ca sanctioneaza mai multi oficiali rusi de rang inalt, in dosarul otravirii opozantului politic rus Aleksei Navalnii.Aceste sanctiuni vizeaza sapte oficiali rusi de rang inalt.