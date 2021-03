Maghiarii din Romania, atrasi de generozitatea lui Viktor Orban. Ungaria a investit masiv in Transilvania in ultimii ani

250 milioane euro in comunitatile maghiare din Romania

"Iritarea" Romaniei

Mens Sana a cheltuit circa 10 milioane de euro pentru infiintarea acestui centru , iar cea mai mare parte a banilor, circa 90%, provine din partea contribuabililor ungari, noteaza France24.com Dupa revenirea sa la putere, Orban a pompat milioane de euro prin diverse alocari si prin ONG -uri, toate fiind destinate comunitatilor maghiare din Romania , Serbia, Slovacia si Ucraina, aceste fonduri sporind incepand din 2016.Peste 250 de milioane de euro au ajuns pana acum la comunitatile maghiare din Romania. Banii au fost investiti in scoli, stadioane si mici fabrici din Transilvania, o regiune care are peste 1,2 milioane de etnici maghiari , reprezentand peste 6% din populatia tarii.Investitiile au asigurat alegatori fideli ai partidului Fidesz, condus de Orban , la alegerile din 2018, 96% din diaspora ungara votand pentru acest partid Generozitatea guvernului maghiar a iritat autoritatile romane, scrie publicatia citata.Recent, Ministerul de Externe a declarat ca "ajutorul economic depaseste sfera tratamentului preferential pe care un stat il poate oferi minoritatilor din alte tari".Aflat in vizita la Bucuresti, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a exclus orice schimbare a acestei strategii.