Minstrul de Externe al Ungariei, la Bucuresti: "Liberalii nu pot digera faptul ca un guvern conservator, cu o politica puternica crestin-democrata si patriotica, are succes"

Peter Szijjarto, despre libertatea presei

"Noi avem un mod simplu de a gandi, care spune ca daca vecinul tau este puternic, devii si tu mai puternic. Iar noi suntem foarte interesati de succesul romanilor, suntem foarte interesati sa crestem aceasta relatie in domenii practice, pentru ca noi credem ca daca vom avea cateva povesti de succes de cooperare practica in domenii precum energia, infrastructura, atunci intreaga relatie, chiar si la nivel politic, va fi mai placuta si bazata pe respect reciproc", a declarat Peter Szijjarto pentru Digi24 Ministrul ungar al Afacerilor Externe a spus, referindu-se la relatia Ungariei cu Uniunea Europeana ca Ungaria nu este impotriva tuturor deciziilor europene, dar sunt chestiuni in care Ungaria va avea mereu o pozitie puternica impotriva. Peter Szijjarto a dat si doua exemple in care Ungaria nu va face concesii: migratia si familia traditonala."Nu acceptam niciun fel de contra-propunere in aceasta privinta. Dar daca este despre dezvoltare economica, economia verde si alte chestiuni practice suntem printre performerii de top din aceste domenii. Dar, ca stat membru suntem interesati ca Uniunea Europeana sa fie puternica si in viitor si credem ca multe decizii luate la Bruxelles nu ajuta UE sa fie puternica.Suntem impotriva abordarii federaliste si credem ca o Uniune Europeana puternica trebuie sa se bazeze pe state membre puternice. Asta inseamna ca nu vom accepta ca alte competente sa fie luate de la statele membre, pentru ca asta ar slabi statele membre, iar asta ar insemna slabirea Uniunii Europene in sine", a mai declarat ministrul de Externe al Ungariei, pentru Digi24.Ministrul Afacerilor Externe din Ungaria a declarat ca respinge complet orice tip de minciuna impotriva tarii sale si impotriva guvernului sau, ca nu asigura libertatea presei."Liberalii nu pot digera faptul ca un guvern conservator, cu o politica puternica crestin-democrata si patriotica, are succes. Asa ceva este complet de nedigerat pentru curentul liberal international.De aceea, sunt puse in circulatie foarte multe minciuni despre tara mea. Realitatea este ca majoritatea media ungare sunt antiguvern si daca tu sau altii care spuneti altceva ati vorbi maghiara si ati intra pe orice platforma de stiri, ati vedea ca este o majoritate puternica a presei care este impotriva guvernului.Noi acceptam ca este o chestiune democratica, dar cred ca daca vorbim despre libertatea presei nu ar trebui sa contestam dreptul unei media sa gandeasca si pozitiv despre ceea ce face guvernul. Si nu pot accepta ca o media care se poate intampla sa fie pozitiva la adresa guvernului este imediat calificata de altii ca fiind controlata de guvern, detinuta de guvern, inrobita de guvern si tot felul de astfel de lucruri", a mai declarat ministrul de Externe al Ungariei in interviul acordat Digi24.