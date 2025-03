Aberatia zilei: Candidati prea tineri sau pe listele mai multor partide

Aproape 500 de candidati la alegerile locale din 5 iunie sunt in afara legii si totusi au trecut de filtre si au intrat in campanie. Unii dintre ei sunt mult prea tineri, iar altii candideaza pe listele mai multor partide.

Aberatia a fost descoperita de cei de la Expert Forum, care au verificat datele oficiale publicate de Biroul Electoral Central.

Conform legii, un candidat trebuie sa aiba cel putin 23 de ani, drept de vot si sa locuiasca in localitatea sau sectorul in care candideaza. In plus, o persoana nu poate candida din partea mai multor partide sau ca independent, pentru ca altminteri candidatura e nula de drept.

Desi legea e foarte clara, Expert Forum a identificat pe listele de candidati 449 de persoane care au varste mai mici de 23 de ani. Unii doar 18!

Iar daca ei n-au stiut, ne intrebam ce-au pazit partidele. Cauzele pot fi mai multe: necunoasterea legii sau nepasarea fiind doar doua dintre ele.

In plus, 28 de candidati apar pe listele mai multor partide, semnaleaza Expert Forum, iar asta este cu totul de neinteles.

In acest moment este prea tarziu ca sa se mai schimbe ceva. Candidaturile sunt definitive si nu mai pot fi invalidate decat daca "ilegalii" ies castigatori, caz in care... isi pierd mandatele.

De ce legea nu permite invalidarea lor dupa ce se descopera ca respectivele persoane au mintit in declaratiile date pe propria raspundere conform carora respecta legea?

ABERATIE, aberatii, s.f. 1. Abatere de la ceea ce este normal sau corect. 2. Ceea ce este inadmisibil, absurd; absurditate, ineptie, prostie.

C.B.

