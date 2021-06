Cel mai mare dezvoltator imobiliar din Bragadiru, candidat din partea PNL, noul primar al orasului: "Intr-o zi, imi vine boala copiilor si va omor in casa"

Principalul contracandidat al lui Lupulescu a fost Teodora Desaga (sustinuta de PMP si USR PLUS) a anuntat, pe Facebook , ca a pierdut alegerile. "Prezenta la vot a fost mai mica decat in 27 septembrie 2020. Eu am candidat si data trecuta si de data aceasta. Numarul de voturi pe care l-am primit de data aceasta a fost mai mare decat data trecuta, dar nu a fost suficient. Candidatul PNL a castigat aceasta competitie, iar eu am iesit pe pozitia 2", a anuntat Teodora Desaga, pe Facebook.Alegerile locale partiale din Bragadiru au fost marcate de scandaluri. Gabriel Lupulescu, supranumit si "Beton" din cauza controversatelor sale afaceri imobiliare a fost inregistrat in timp ce incerca sa il convinga pe candidatul PSD sa se retraga din cursa si sa il sustina in alegeri pe el.Astfel, potrivit unei inregistrari facute publice de psnews.ro , Gabriel Lupulescu l-a contactat pe candidatul PSD, Ionut Scarlat, pentru a-l avertiza ca PSD ii va retrage sprijinul si nu il va mai sustine."O sa te schimbe astia (...) Vii la mine", ii spune Lupulescu, potrivit inregistrarii, lui Scarlat. Candidatul PSD nu crede ca ii va fi retras sprijinul politic si refuza sa treaca de partea lui Lupulescu, moment in care candidatul PNL trece la amenintari directe."O sa ies primar 100%. Tu sa tii minte aici. Esti un copil razgaiat, acuma. Stii cum esti tu, ai scapat de langa mama. Ia-l pe ala, pe Iane Vlad. Bai, lasa-l pe nea Gabi in pace, ca nu stii viata cum ne rezerva mai departe. Tu sa tii minte un singur lucru: in viata asta nu poti sa te lupti cu monstrii. Vrei sa iti spun ceva? Eu, intr-o zi, imi vine boala copiilor si va omor in casa, va iau din casa pe toti. Asculta-ma pe mine, daca tu duminica nu esti plecat acasa, sa ma scuipi. Daca eu ti-o spun clar ca te schimba! Ai vorbit cu Ghita? Retine! Vrei sa ai usa deschisa la primarie? Ca tu sa tii minte un singur lucru. Te dai la urs? Un iepuras sa se dea la urs? Niciodata in viata asta! Tu stii foarte bine cu cine te lupti! Cu ursul! Ursul ala brun, ala care musca", ii spune Lupulescu candidatului PSD.La scurt timp dupa aceasta discutie, avertismentul candidatului PNL a fost confirmat. PSD i-a retras sprijinul lui Scarlat.