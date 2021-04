Presedintele CJ Timis Alin Nica si senatorul Alina Gorghiu, atac in rafala la adresa lui Vlad Voiculescu: "Mesajele lui ajuta PSD"

"Desi at fi motive sa scriu zeci de postari legate de prestatia ministrului destituit, ma opresc asupra ultimei aberatii lansate, aseara, de Vlad Voiculescu . Conform spuselor sale, Timisoara a fost carantinata la initiativa directorului DSP Timis, care ar fi inchis localitatile cu administratii locale USR . Daca nu a mintit cu scop de manipulare, afirmatia lui ma infioara, deoarece face dovada faptului ca a condus un minister esential fara sa aiba habar despre ceea ce se intampla in subordinea lui", a scris Nica, pe Facebook.Presedintele CJ Timis sustine ca "propunerea de carantinare a Timisoarei si a zonei periurbane a fost initiativa primarului USR, Dominic Fritz , colegul domnului ex-ministru"."Majoritatea membrilor CJSU au votat carantina pentru Timisoara si alte 4 localitati, doua cu administratie PNL, una cu administratie PSD si una USR. Nu directorul DSP da carantina.Dupa prima tura de carantina pentru Timisoara si zona periurbana, INSP-ul aflat in subordinea lui Vlad Voiculescu a facut atat recomandari de continuare pentru trei localitati, cat si de ridicare a carantinei pentru celelalte doua.Repet, INSP-ul de la Bucuresti era in subordinea Ministerului Sanatatii. Deci implicit a fostului ministru Vlad Voiculescu. DSP Timis, prin directorul si aparatul de specialitate, a facut analiza prevazuta de lege si a actionat conform atributiilor. Cu alte cuvinte, ex-ministrul a dezinformat. Directorul DSP are temei legal sa il dea in judecata pentru defaimare pe Vlad Voiculescu", a mai aratat Alin Nica.Liderul liberalilor din Timis a mai spus ca spera ca declaratiile fostului ministru al Sanatatii "au fost doar niste triste incercari de a distrage atentia de la managementul dezastruos pe care l-a avut in aproape 4 luni de mandat".Postarea lui Alin Nica a fost comentata si de senatorul PNL de Timis Alina Gorghiu . "Niciun guvern nu se face pentru un singur om. Si el va intelege asta la un moment dat. Din pacate mesajele lui ajuta PSD", a scris Gorghiu.