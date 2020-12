Anca Dragu, presedintele Senatului: Sper ca lectiile invatate in 2020 sa ne fie de folos si sa fim constienti ca numai uniti vom putea invinge greutatile

"Dragi prieteni, anul care tocmai se incheie a fost unul dificil, plin de incercari si evenimente neasteptate. Un an care a provocat schimbari profunde, atat in plan personal, cat si profesional. Sper ca lectiile invatate in 2020 sa ne fie de folos si sa fim constienti de faptul ca numai uniti si solidari vom putea invinge greutatile", a scris, joi seara, pe Facebook , Anca Dragu.Aceasta a afirmat ca isi doreste ca 2021 sa fie anul revenirii la normalitate. "Imi doresc ca 2021 sa fie un an al redresarii; un an al revenirii la normalitate in care sa incepem o reconstructie a unei Romanii mai bune pentru noi si pentru generatiile viitoare. Va doresc tuturor un 2021 fericit! La multi ani", a mai scris presedintele Senatului.