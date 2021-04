Dan Barna, despre impartirea banilor europeni din PNRR. Domeniul care "pentru noi e de viata si de moarte"

"Unele dintre teme au fost acceptate, despre alte teme Comisia Europeana a spus: dom'le, cred ca va sunt necesare, dar nu va dam bani din PNRR pentru asta. Irigatii. Ei au zis nu este o reforma care ajuta la rezilienta dupa COVID, pentru ca acest instrument la nivel european a fost gandit ca instrument prin care statele sa se repuna pe picioare dupa criza COVID. (...) La unele au spus ca e alocarea prea mare si sunt dispusi sa dea sume mai mici. Avem in continuare discutia legata de acceptarea componentei de infrastructura, care pentru noi e de viata si de moarte. E discutia in curs. Nu au respins, dar e o discutie in curs legata de calibrare", a declarat Dan Barna, la TVR.In privinta sistemelor de irigatii, Barna a spus ca nu au fost "eliminate complet" propunerile privind alocarile financiare pentru realizarea sistemelor de irigatii in Romania, insa Comisia Europeana a comunicat deja ca nu va accepta propunerile asa cum au fost ele formulate de autoritatile romane. Vicepremierul a mentionat ca zilele urmatoare vor avea loc intalniri in cadrul Guvernului in care se va rediscuta Planul National de Redresare si Rezilienta."Noi oricum am mers cu 40 de miliarde, sunt undeva 29 in realitate, aproape 30. Pachetul cu care am mers era undeva la 40 de miliarde, stiind ca vor fi bucati pe care Comisia va solicita sa fie modificate sau reduse si atunci am mers cu o propunere de supracontractare tocmai ca sa avem din ce taia. Cum e logic, toate statele fac asta. In urmatoarele doua saptamani, jumatatea lui mai, vom avea o forma consolidata care sa fie propusa", a mai declarat Barna, potrivit caruia sunt doar cateva tari care au finalizat discutiile pe PNRR "pentru ca in toate statele sunt exact aceleasi discutii pe care le avem si noi, toata lumea vrea sa puna ca in pomul de Craciun".