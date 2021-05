Gigi Becali, despre Diana Sosoaca: "Desi spune adevarul mai face si putin circ si nu poti ca femeie sa faci circ"

Chiar daca a spus ca nu mai vrea sa auda de politica, Becali a acceptat sa isi dea cu parerea despre AUR. "Daca vreti, cei de la AUR s-a creat o zona de oameni care capteaza. Da, sunt adevarati, ala cum il cheama, presedinte George Simion . Imi place mult de el, cuminte, echilibrat, dar nu mai ma uit la TV eu", a declarat Becali, la Romania TV In aceeasi emisiune, Becali a spus ca la inceput i-a placut de Diana Sosoaca , dar "dupa aia deja a cazut putin in derizoriu pentru ca unei femei nu-i sta bine sa faca asa ceva"."Adica ... dupa aia a inceput sa mai si danseze ... imi pare rau de ea ca-mi place de ea, dar imi pare rau de ea ca n-o voteaza lumea. Zice ea, saraca, a luat avantul ala asa, dar nuuu! Ea zice corect ce zice .... zice bine ce zice, ea zice adevarul si nu e manipulata, dar numai ca e femeie. Si nu numai ca e femeie. Trebuie sa ai o atitudine cand esti femeie, si mai ales cand esti senator. Ea deja a depasit o linie! Adica desi spune adevarul mai face si putin circ si nu poti ca femeie sa faci circ, ca daca faci circ nu le place la oameni circareala", a mai spus Becali.