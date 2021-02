VIDEO UPDATE Bugetul de stat pe 2021. Aviz favorabil in comisiile de buget-finante pentru bugetul pe 2021 al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene

UPDATE

Deputatii si senatorii din cele doua comisii de specialitate au avizat proiectul cu 25 de voturi "pentru", 14 "impotriva" si 3 abtineri.Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea , a semnalat, in comisiile parlamentare reunite, ca partea cea mai mare a bugetului MIPE este dedicata inchiderii programelor operationale prezente si de aceea il numeste un buget de tranzitie."Pe scurt, avem credite de angajament de 7,5 miliarde de lei si credite bugetare de 2,02 miliarde de lei. Cea mai mare parte din creditele bugetare merge catre titlul 58 pentru cofinantarea proiectelor europene curente din programele operationale curente. Efortul foarte mare pe care va trebui sa il facem este pentru a evita dezangajarea la finele acestui an. Creditele bugetare, asa cum sunt prevazute la acest capitol, sunt in linie cu executia bugetara de anul trecut si in mod evident la rectificare asteptam o crestere in limita proiectelor de angajament, astfel incat sa crestem sumele care vin in tara. Din estimarile noastre, ale Autoritatilor de Management, ar trebui sa vorbim de o dublare fata de anul trecut a absorbtiei pe acest an pentru a fi sub rata de dezangajare. Deci, din cele doua miliarde pe care vi le-am spus, 1,8 miliarde sunt pentru cofinantare, iar pentru restul de 200 de milioane vorbim de un transfer temporar pe partea de salarii", a precizat Ghinea.El a explicat ca salariile din ministerul pe care il conduce sunt platite din Programul operational asistenta tehnica, care este finalizat in acest moment."Programam viitorul program de asistenta tehnica, care are o valoare de 600 de milioane (de euro n.r.) si eu sper sa il folosim mult mai mult in beneficiul primariilor, companiilor, beneficiarilor privati, dar o parte dintre el va merge si pe partea de salarii, care, repet, contine un transfer temporar pe acest an pana la aprobarea viitorului program operational", a mai spus ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene.Potrivit sursei citate, in buget mai sunt cuprinse sume de circa 21 de milioane de lei pentru inchiderea programelor PHARE 2004, 2005 si 2006. "Vedeti pe partea formala ce intarziere exista, daca de abia acum inchidem aceste programe care dateaza din perioada de preaderare", a mentionat Ghinea.Nu in ultimul rand, oficialul MIPE a amintit de cheltuielile prevazute in buget pentru neonorarea obligatiilor privitoare la incadrarea persoanelor cu handicap, solicitand modificarea legislatiei in aceste sens, in conditiile in care obiectivele propuse nu au fost atinse."Un subiect mic ca suma, dar la care trebuie sa meditam cu totii, este vorba de cheltuielile prevazute in buget pentru neonorarea obligatiilor privitoare la incadrarea persoanelor cu handicap. Este o chestiune pe care o sa o vedeti si in bugetul altor ministere.Vrem sa schimbam aceasta legislatie care era gandita sa creasca angajarea persoanelor cu handicap in institutii si de fapt nu a dus la obiectivele propuse si iata ca nu facem decat sa punem in bugetul institutiilor un fel de amenzi pe care le transferam dintr-un buget in altul ca sa justificam ca nu exista o rata de angajare.Pur si simplu m-a pus pe ganduri aceasta chestiune, pentru ca este obligatie bugetara de a bugeta acest lucru. Poate ne gandim impreuna cum putem sa modificam aceasta legislatie, pentru ca scopul era de a angaja mai multe persoane cu handicap si in institutii si in companii private, nu pur si simplu sa invartim bani de colo colo", a spus Ghinea.Ministrul a mentionat ca impreuna cu MFP va crea un capitol bugetar nou pentru PNRR dedicat, unde "vom incepe proiecte imediat ce prefinantarea va intra in tara dupa aprobarea PNRR".Proiectul de buget al Ministerului Fondurilor europene prevede credite bugetare de 2,022 miliarde lei (plus 11,7% fata de executia preliminata 2020) si credite de angajament de 7,067 miliarde lei (plus 43%). Cheltuielile de personal sunt stabilite la 121,241 milioane lei, iar cele pentru bunuri si servicii la 7,24 milioane lei.Primul buget discutat sambata dimineata, ultima zi pe marginea Bugetului 2021, este cel al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene. Sambata sunt programate printre altele dezbateri la bugetele Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministeruuil Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Finantelor, actiuni generale si anexele 1,2, 4-10, dar si la bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021.La proiectul legii bugetului de stat au fost depuse 3.169 de amendamente Conform calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, pana sambata, la ora 14,00, sunt prevazute dezbateri in cadrul Comisiilor pentru buget, finante si banci cu ordonatorii principali de credite si elaborarea rapoartelor asupra proiectelor legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021.Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pe tema bugetului este programata sa inceapa luni la ora 16.00, urmand ca marti sa fie dat votul final la proiectele legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021.