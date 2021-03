Bugetul de stat pentru anul 2021, aprobat in Parlament fara niciun amendament. Prima reactie a premierului Citu

Au fost 234 de voturi "pentru" si 170 "impotriva"."Bugetul demonteaza minciunile socialistilot de la PSD. Au spus tot, in afara de adevaratul motiv: ca au fost taiati de la buget si nu pot sa mai fure. Acesta a fost singurul argument. In rest vor tipa tot anul. In rest minciuni, minciuni si iar minciuni", a declarat seful Executivului in plenul reunit de marti.