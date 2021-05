Ministrul Sanatatii, despre momentul in care se va putea circula pe strada fara masca: "Daca ne vaccinam, pandemia se va finaliza cat de curand"

Ioana Mihaila a fost prezenta duminica, la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, unde a fost intrebata cat de aproape ne aflam de finalul pandemiei."As vrea sa va dau o data exacta, ar fi foarte bine sa stim ca din 5 iunie pandemia se termina si noi putem reveni la viata de dinainte. Din pacate, raspunsul la aceasta intrebare nu poate fi atat de exact, depinde de virus, depinde de noi, depinde de autoritati, depinde de o sumedenie de lucruri. Dar daca toate lucrurile se aseaza asa cum trebuie, adica daca ne vaccinam, daca pana cand ne vaccinam continuam sa respectam masurile de protectie, pandemia se va finaliza cat de curand", a declarat ministrul Sanatatii.Ioana Mihaila a precizat ca deocamdata nu exista dovezi stiintifce care sa spuna care este procentul din populatie care trebuie vaccinat pentru a ajunge la imunizarea in masa."Inca nu exista suficiente dovezi stiintifice care sa ne spuna care este procentul populatiei care trebuie sa fie vaccinata sau care trebuie sa fi trecut prin infectie pentru a atinge a atinge aceasta imunizare in masa", a transmis Mihaila.Zachmann a intervenit afirmand ca s-a vorbit de imunizare a unui procent de 60-70% din populatie pentru imunizare."Da, dar inca nu avem o certitudine tocmai pentru ca este un virus nou la care nu avem istoric si nu stim la ce sa ne asteptam. Cu cat se vaccineaza mai multi oameni, cu atat mai repede se va intampla lucrul asta. In plus, nu stim daca cei care au trecut prin infectie contribuie la numarul acesta total de persoane rezistente la o reinfectie. Pe langa vaccinare conteaza si din nou si insist pe lucrul acesta cum ne protejam pana cand reusim sa atingem acest procent critic.(...) Vaccinarea protejeaza mai ales pentru formele severe de boala, are un grad mai redus de protectie pentru formele asimptomatice sau formele usoare de boala, ceea ce implica ca, daca dupa vaccinare totusi contractam virusul, riscam intr-o masura mica, e adevarat, sa transmitem mai departe celorlalti si atunci e important ca pe langa vaccinare, pana cand ne vom afla intr-un grup de oameni care sunt toti vaccinati, sa continuam sa pastram masca", a continuat Ioana Mihaila.Ea a reamintit ca este posibil sa se renunte la masca in spatiile inchise daca toate persoanele din biroul respectiv sunt vaccinate, in acest sens asteptandu-se punctul de vedere al specialistilor de la Institutul National de Sanatate Publica.Ministrul a mentionat ca deocamdata nu a fost stabilit daca renuntarea la masca in spatiile inchise unde toate persoanele sunt vaccinate va fi inclusa in primul val al relaxarilor din 1 iunie.Ioana Mihaila a mai afirmat ca vestea buna este ca pandemia a inceput sa o ia mai incet si sa nu mai fie aceasta presiune pe paturile de spital."Vestea buna este ca pandemia a inceput sa o ia mai incet, ca nu mai avem aceasta mare presiune pe paturile de spital, pe paturile de Terapie Intensiva. Lucrul asta este incurajator si atunci cred ca destul de curand putem incepe din nou sa introducem niste masuri de relaxare", a transmis Ioana Mihaila.Intrebata daca din luna septembrie este posibil sa nu mai purtam masca nici pe strada, Ioana Mihaila a raspuns: "Cred ca inca inainte de luna septembrie am putea sa incepem sa renuntam la masca in spatiile deschise. Vom vedea eventual daca vom corela si cu numarul si procentul de persoane vaccinate din localitatea respectiva si cred ca ar fi un bun stimulent sa facem asa, ca sa se simta si autoritatile locale, dar si cetatenii care locuiesc intr-o anumita localitate, motivati sa se vaccineze, dar cred ca renuntarea la purtarea mastii in spatiile deschise care nu sunt aglomerate poate sa vina chiar inainte de toamna, cu conditia ca un mare procent al populatiei dintr-o anumita zona sa fie vaccinat. Nu as vrea sa dau date exacte pentru ca depinde de mai multi factori care nu sunt numai in controlul autoritatilor".Ea considera ca in acest an va fi nevoie de purtarea mastii de protectie in spatii inchise.Ministrul Sanatatii a mai fost intrebat cum s-ar putea desfasura nuntile si botezurile in acest an."Cred ca trebuie sa gandim noi, autoritatile, aceste restrictii, asa incat ele sa poata fi acceptabile pentru populatie. Pentru ca degeaba impunem niste restrictii foarte mari, foarte severe, daca ele nu sunt respectate. Cred ca scopul nostru este sa stimulam populatia sa se vaccineze si atunci sa incepem sa relaxam conditionat de existenta sau nu a vaccinarii in grupul care doreste sa participe la un anumit eveniment", a explicat Ioana Mihaila.Intrebata de realizatorul emisiunii Insider Politic cand vom putea reveni la petreceri cu sute de oameni, ea a afirmat: "Sunt un pic retinuta si cred ca trebuie sa discutam inainte de a emite un verdict. Probabil intr-un numar restrans si cu conditia vaccinarii. Asta ar fi varianta ideala".Ea a mai afirmat ca existenta unui eventual val patru al pandemiei depinde noi."Daca este sa ne luam dupa cum au evoluat celelalte valuri, da, ele merg cu un varf, dupa care merg pe o panta descendenta. (...) Cred ca depinde mai ales de noi si legat de existenta valului patru, dar mai ales legat de cat de important va fi acest val patru si cat de mare impact va avea asupra sistemului de sanatate. Si cand spun ca depinde de noi, din nou spun ca trebuie sa ne vaccinam", a precizat ministrul Sanatatii.Ioana Mihaila a fost intrebata despre cazuri de medici de familie care nu ar incuraja vaccinarea."E trist, dar nu ar trebui sa fie nici foarte legal. Adica medicii de familie care reprezinta un corp profesional care a fost educat si invatat sa incurajeze vaccinarea, ar trebui sa fie principalii apostoli ai vaccinari si cred ca ei de fapt mai ales prin faptul ca sunt cei mai apropiati de pacient ar trebui sa fie cei care sunt cei mai vehementi actori care incurajeaza vaccinarea", a mai transmis Mihaila.Ea crede ca mesajele impotriva vaccinarii lansate de politicieni sau de personalitati ale vietii publice conteaza in decizia populatiei."Cred ca conteaza, din pacate, si cred ca de aceea trebuie acest efort comun si al nostru al autoritatilor, al presei de a filtra aceste mesaje si de a lasa sa treaca spre binele public acele mesaje care sunt adevarate si care incurajeaza vaccinarea".Intrebata ce este mai periculos pentru sanatate, o felie de parizer prajit sau vaccinul AstraZeneca, Ioana Mihaila a raspuns: "E un raspuns atat de clar incat mi-e si jena sa il dau. In primul rand vaccinul Astrazeneca nu este periculos pentru sanatate asa ca nici macar nu putem sa le punem in aceeasi propozitie. Vaccinul AstraZeneca nu este periculos pentru sanatate, parizerul prajit, daca il mancam o data pe an, hai sa spunem sa este acceptabil".