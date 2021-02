Caracatita partid-stat de la Iasi. Taximetrist angajat de forma la o primarie, transferat apoi, pe criterii politice, la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare

Inca un caz rasunator de angajare pe baza de pile politice in institutiile publice vine de la Iasi. Un apropiat al lui Petru Avram, despre care presa locala din Iasi spune ca a lucrat ca taximetrist si ospatar, a fost angajat la Primaria Plugari si adus prin detasare la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare.Petru Avram este seful Administratiei de Apa Prut Barlad, aflat acum in centrul unui scandal anchetat de DNA , legat de modul in care a incadrat pe un post de inginer o chelnerita."Imediat dupa alegerile locale, domnul primar a propus transformarea postului de consilier personal, in administrator. Atunci l-a angajat. Fara a avea aprobarea Consiliului Local, fara a schimba organigrama, l-a angajat pe Andrei Bratan", a declarat o sursa politica citata de Digi 24 Administratia Bazinala de Apa Prut Barlad, condusa de Petru Avram, este vizata de o ancheta DNA, dupa ce presa a scos la lumina faptul ca o serie de angajari facute in ultimele luni, prin detasari, au avut la baza "recomandarile" de partid.Andrei Alexandru Bratan a fost angajat mai intai la primaria Plugari din judetul Iasi, pe postul de consilier personal al primarului, pentru ca apoi sa fie transferat la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare Iasi."Angajarea s-a facut fara a exista acel post in organigrama primariei, pentru ca nu a fost aprobat in cadrul Consiliului Local. Prima data! Dupa care, postul este transformat in administrator public. Probabil, este functie publica, ca sa poata sa faca acea detasare. Dupa ce este transformata in administrator public, la trei zile, dansul este detasat la ANIF", a mai declarat, pentru sursa citata, un politician local.Angajarea la primaria de la tara pare, insa, sa fi fost doar de forma, mai exact o trambulina pentru un post la oras pentru care in alt context s-ar fi dat concurs. E o reteta clasica deja de cateva luni bune. "El nu este cunoscut in primarie. Adica, nu a activat ca sa-l cunoasca lumea. O angajare, cumva, ca sa poata sa obtina acea detasare si sa aiba un loc de munca. A fost si a luat salariul o data si a mai fost o data cand l-a chemat secretarul sa vina sa semneze condica. Si ultimul salariu i l-a dus cineva. El s-a folosit, daca e clar ca s-a detasat.Nu stie nimeni, l-a angajat, l-a detasat. Nimeni nu stie ce-a facut acolo. E cusut cu ata alba, cum a facut el acolo. Nu e transparenta, nu-i nimic", a mai spus politicianul citat de Digi 24.Niciunul dintre cei implicati nu a dorit sa comenteze situatia, nici Petru Avram, consilier judetean PNL si cumatrul lui Costel Alexe , nici directorul ANIF Mihai Horea-Serban.