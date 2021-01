Viorica Dancila, despre cum a plans Marcel Ciolacu la ea in sufragerie: "I-am facut un ceai de fructe. Parea foarte afectat"

Potrivit Digi 24 , Viorica Dancila spune in cartea pe care urmeaza sa o publice ca a fost amenintata de secretarul general al PSD, Paul Stanescu , care i-a spus ca o va distruge, dupa ce a refuzat sa demisioneze."Eram la Parlament, la Grupul PSD din Camera Deputatilor, in birou, cand a venit o delegatie formata din Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Claudiu Manda Dragos Benea si Marian Oprisan , care mi-au spus ca ar fi foarte bine sa-mi dau demisia din functia de presedinte si sa conduca ei partidul, ca o structura interimara, pana la alegerile prezidentiale (...) Stanescu mi-a spus ca nu trebuia sa intru eu in turul doi al alegerilor, ci Dan Barna . Paul Stanescu mi-a spus: ai vrut sa candidezi, n-ai vrut sa lasi pe altii sa preia conducerea partidului, te voi distruge!", sustine Dancila.Potrivit sursei citate, in carte este descris si momentul in care, dupa alegerile prezidentiale, acasa la Viorica Dancila a venit Marcel Ciolacu pentru a o convinge sa demisioneze de la sefia PSD, urmand sa primeasca in schimb un loc de parlamentar."M-a sunat si Ciolacu si mi-a spus ca trebuie sa vorbim. A venit la mine acasa, unde a jucat o piesa de teatru foarte proasta. S-a asezat pe canapea si mi-a spus cu lacrimi in ochi ca ii pare foarte rau de tot ceea ce s-a intamplat. I-am facut si un ceai de fructe, pentru ca parea foarte afectat", descrie Viorica Dancila scena, potrivit Digi 24.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca nu se teme de dezvaluirile anuntate de Viorica Dancila in cartea pe care a scris-o impreuna cu jurnalista Marga Nitu."Ii urez succes, ma tem pentru romani de ce se intampla la guvernare. Dezvaluri la ce? Intotdeauna au fost carti, dezvaluiri, eu nu am facut nimic de care sa-mi fie rusine si imi asum trecutul Partidului Social Democrat. Nu am mai vorbit cu doamna Dancila, dar presupun ca putem avea o discutie", a declarat Marcel Ciolacu, intr-o emisiune la TVR.