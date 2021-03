Raport Expert Forum, despre banii cheltuiti de partide in ianuarie: 41% pentru presa si propaganda, 20% pentru personal. AUR a cheltuit doar 3 lei

Nu mai putin de 41% din fonduri au fost platite pentru presa si propaganda, 20% pentru personal, 8% pentru consultanta politica si 7% pentru sondaje de opinie. AUR a cheltuit doar 3 lei, liderul formatiunii anuntand, de altfel, ca nu va folosi subventia de la stat."Pentru prima data de cand se aloca subventii pentru partidele politice, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a publicat date privind cheltuielile lunare ale acestora.Masura este una pozitiva, mai ales in contextul in care subventiile au crescut semnificativ si au existat cateva dosare penale pentru utilizarea acestora in mod ilegal - alaturi de probleme administrative - si consolideaza transparenta cu privire cheltuirea banilor publici.Lipsa datelor si a unor concluzii elaborate limitau accesul unui observator extern la intelegerea, cel putin generala, a modului in care partidele cheltuie banii publici; singurele informatii disponibile, cu oarecare intarziere, erau concluziile din rapoartele anuale ale AEP si ale Curtii de Conturi.Asadar, deschiderea datelor este un proces important, care ne permite sa intelegem mai bine destinatia banilor", a transmis, luni, Expert forum, intr-un comunicat de presa.Organizatia a analizat datele si a tras cateva concluzii:Pentru anul 2021, valoarea totala, a subventiilor, conform bugetului anual, este de 162 de milioane de lei. Cele sapte partide care primesc bani sunt PSD PNL , PLUS, USR , PMP, Pro Romania si AUR, pentru rezultatele de la localele si parlamentarele din 2020.Suma totala primita in ianuarie de cele sapte partide este de 19,843,634.81 lei. Cei mai multi bani au fost alocati catre PSD - 7.64 milioane, PNL - 6.48 milioane, iar cei mai putini catre Pro Romania si PMP, care au primit fonduri doar pentru rezultatele de la locale;Partidele au cheltuit o suma considerabil mai mica - 6,894,663.52 lei, dar fondurile pot proveni si din transferuri mai vechi, intrucat banii necheltuiti la finalul anului nu se returneaza."Toate partidele, cu exceptia Pro Romania, au cheltuit mai putin decat au primit. Exceptie notabila este si AUR, care a cheltuit numai trei lei, pentru comisioane bancare.De altfel, liderii AUR au declarat ca nu vor folosi subventiile si au initiat un proiect de lege prin care solicita anularea subventiilor pentru partidele politice. Conform legii, banii se transfera catre partide de AEP, iar partidele care nu vor banii trebuie sa renunte in scris", mai arata Expert Forum.Ca procent de cheltuieli, cei mai multi bani (41%) au fost cheltuiti pentru presa si propaganda, iar 20% din fonduri au fost alocate pentru personal. Partidele au folosit banii si pentru consultanta politica (8%), respectiv sondaje de opinie (7%)."Daca ne uitam la nivel de partid , observam ca situatia este foarte diversa, iar partidele isi fac planuri financiare diferite. PSD, de exemplu, a cheltuit jumatate din fonduri pentru presa si propaganda, la care se mai adauga alte 12% pe sondaje de opinie, plus 8% pe consultanta politica; personalul ocupa 22% din cheltuieli. PNL a cheltuit sume importante pentru promovare - 60% din fonduri pentru presa si propaganda, 15% consultanta, respectiv 9% pentru sondaje.Personalul a ocupat ceva mai putin, 7% din cheltuieli. USR, in schimb, a cheltuit 56% din bani pentru personal si un sfert pentru chirii si utilitati. Si PLUS a cheltuit un procent similar pentru personal, respectiv o treime pentru onorarii (avocati, executori si experti)", mai arata organizatia.Potrivit raportului, Pro Romania a alocat 83% din fonduri pentru investitii pentru bunuri, iar PMP a impartit cea mai mare parte a subventiilor intre presa si propaganda (66%) si personal (25%). PMP este singurul partid care a investit in spoturi publicitare (13980.6 lei)."Urmatorul pas credem ca ar putea fi publicarea datelor intr-un format deschis, care ar simplifica interpretarea informatiilor. Un raport succint al neregulilor identificate - intrucat aceste fonduri sunt verificate de catre AEP - ne-ar ajuta, de asemenea, sa intelegem in ce masura sunt acestea cheltuite in mod legal, intr-un timp mai scurt", a mai transmis Expert Forum.