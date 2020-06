CCR explica de ce l-a scos pe Dragnea de la Rahova si l-a adus la sedinta: Aducerea inculpatului aflat in stare de detinere la judecata - obligatorie

Ziare.

"Ca urmare a informatiilor aparute in mass-media si in spatiul public cu privire la "participarea la sedinta de judecata a lui Liviu Dragnea", Curtea Constitutionala face urmatoarea precizare: conform procedurii de judecata specifice Curtii Constitutionale, prevazute de legea sa organica (Legea nr. 47/1992) si de Regulamentul de organizare si functionare a CCR, solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate are loc cu citarea tuturor partilor indicate prin citativul din dosarul instantei de judecata in fata careia s-a ridicat respectiva exceptie de neconstitutionalitate", arata CCR, intr-un comunicat, transmis AGERPRES.Asadar, subliniaza CCR, toate aceste parti sunt automat citate si in fata Curtii Constitutionale, indiferent de calitatea lor procesuala in litigiul in cadrul caruia s-a invocat exceptia si indiferent de natura acestuia, unicul criteriu pe baza caruia se face citarea fiind calitatea de parte in acel dosar."Citarea partilor este o procedura obligatorie si indispensabila realizarii actului de justitie in general, inclusiv a justitiei constitutionale, iar vicierea acestei proceduri constituie, conform legislatiei in vigoare, temei de drept pentru amanarea solutionarii cauzei sau chiar de nulitate a hotararii judecatoresti, dupa caz. Pe formularul de citatie transmis de Curtea Constitutionala se mentioneaza expres ca prezenta in fata CCR nu este obligatorie. Prin urmare, obligatia Curtii este sa asigure indeplinirea procedurii legale de citare a partilor din dosar, in timp ce prezenta efectiva a partilor in fata Curtii este la latitudinea acestora", explica instanta constitutionala.Din acest motiv, spun judecatorii constitutionali, niciodata nu se poate cunoaste, anterior sedintei publice de judecata, optiunea partilor, respectiv daca acestea urmeaza sa se prezinte sau nu in fata Curtii, personal sau prin reprezentanti. Asadar, nici prezenta persoanei in cauza nu a fost cunoscuta anterior sedintei de judecata din data de 4 iunie."In ce priveste cauzele penale, potrivit articolului 353 alineatul (2) teza finala si articolul 364 din Codul de procedura penala, detinutii sunt citati din oficiu la fiecare termen, iar aducerea inculpatului aflat in stare de detinere la judecata este obligatorie. In consecinta, si in fata Curtii Constitutionale, detinutii sunt de fiecare data citati, daca au calitatea de parte intr-un dosar privind solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate, locul de detinere avand obligatia de a le asigura prezenta la Curtea Constitutionala, la cererea acestora. In cursul sedintei publice, judecarea cauzelor penale se face cu prioritate", precizeaza CCR.Sursa citata afirma ca aceasta a fost practica instantei constitutionale de la infiintarea sa, prezenta detinutilor in fata Curtii Constitutionale la termenele de judecata pentru care au fost citati nefiind un lucru neobisnuit."Totodata, incepand cu 18 mai 2018, data intrarii in vigoare a Regulamentului general privind protectia datelor ("GDPR"), listele de sedinta publicate pe site-ul Curtii Constitutionale nu mai cuprind si numele partilor din dosarele aflate, la termen, pe rolul Curtii Constitutionale", mai arata CCR.