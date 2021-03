Soarta Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, decisa de Curtea Constitutionala

Proiectul, initiat de Guvern, a fost adoptat de Senat cu 84 de voturi "pentru" si 54 "impotriva". Comisia juridica din Senat a dat raport de admitere.Proiectul pentru aprobarea OUG 91/2019 privind desfiintarea IRRD 1989, precum si pentru abrogarea legii de infiintare a institutului a revenit in dezbatere la Senat dupa ce legea pentru respingerea OUG 91/2019 fusese trimisa la promulgare, dar a facut obiectul unei sesizari de neconstitutionalitate formulata de Executiv, cu obiectii respinse de CCR , dar si al unei cereri de reexaminare din partea presedintelui Klaus Iohannis In cadrul dezbaterilor din plenul Senatului, liderul grupului PSD, Lucian Romascanu , admitea ca legea privind infiintarea acestui institut ar trebui corectata, reformata, daca "pare depasita", insa a mentionat ca nu vede ratiunea desfiintarii lui, fiind singurul dedicat cercetarii a ceea ce s-a intamplat in Decembrie 1989.