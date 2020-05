Ce-ar fi fost daca? Trei decenii de cand ne-am dat foc la valiza

Mihai Sandu este ofiter pentru relatii internationale al USR, consilier parlamentar cu o experienta de peste 7 ani in administratia publica centrala si purtator de cuvant al USR Prahova.

Ce destin am avut in 1990... Intr-o singura zi, pe 20 mai, sa aniversam ziua de nastere a lui Corneliu Coposu si sa avem primele alegeri dupa ce topiseram tot plumbul comunist din picioarele democratiei.Alegerile de atunci ne-au pavat calea catre ceea ce suntem astazi. Polonezii il aveau pe Lech Walesa, cehoslovacii pe Vaclav Havel, iar noi pe Ion Ratiu si Radu Campeanu in turul doi. Mastodontul acela abominabil al lui Ion Iliescu si al fostei nomenclaturi comuniste, FSN, a devenit istorie atunci. Ce lectie de etica si democratie reala au oferit romanii fostilor membri de partid comunist sau ofiteri ai Securitatii care credeau ca mai pot capusa Romania inca trei decenii!Nici nu vreau sa ma gandesc cum ar fi aratat Romania cu o victorie a lui Iliescu atunci si a FSN-ului... Probabil nici macar nu l-ar fi primit in tara pe regele Mihai dupa surghiunul amarnic la care a fost supus.Romania nu ar fi intrat in NATO in 1999 si in UE in 2004, odata cu Cehia, Polonia si Ungaria, ci ar mai fi asteptat cativa ani si cateva incercari de reforma.Probabil ca dupa atata FSN la conducere justitia si statul de drept ar fi ramas un teren de lupta chiar si in 2020! Nici nu mai vorbesc despre cum ar fi aratat Romania cu PSD, partidul care a mostenit FSN si PCR, la mai mult de cele 5-6 procente pe care le obtine constant in alegeri.Mi se zburleste parul cand ma gandesc la pleiada de conducatori corupti pe care i-a scos PSD si care au incercat zadarnic sa pacaleasca justitia, de la Adrian Nastase la Liviu Dragnea. Daca ar fi ajuns cumva in fruntea tarii, cu siguranta am fi ramas blocati in istorie undeva la marginea Europei...Bine ca ne-am desteptat atunci si am inteles de ce soarta ne-a pus primele alegeri libere in aceeasi zi cu aniversarea Seniorului...***RealizatiRealizam, astazi, ce a insemnat momentul 20 mai 1990, ce cale am ales si ce am fi putut avea?Istoria e plina de momente care capata altfel de valente odata cu trecerea timpului si cu maturizarea. Ceva mai rar, istoria ne deschide porti pe care daca stim sa pasim nu va mai fi nevoie de regret odata cu maturizarea."Duminica Orbului" - asa va ramane in istorie ziua in care am ales soarta cea mai grea si in care ne-am vandut atat de usor ceea ce obtinusem cu sange si lacrimi cu doar cateva luni inainte.Aproape neobservat de opinia publica, saptamana aceasta s-au implinit 30 de ani de la acel moment.Ne uitam in jur si vedem, dincolo de criza fara precedent provocata de coronavirus, un peisaj care s-a schimbat mai mult la suprafata si care a evoluat mult prea greoi pentru romani. Vedem coruptie si impostura, batjocura si iresponsabilitate, nepasare si incompetenta.Le vedem in varful clasei politice, acolo unde ar fi trebuit sa stea exemplele de urmat de catre societate. Le vedem perpetuate si raspandite in presa si printre noi, de catre noi.Noi, romanii, pe cat suntem de inteligenti si de surprinzatori, pe atat de usor ne lasam pacaliti si adormiti.". Vorbele Seniorului Coposu au astazi un ecou care doare, doare cat treizeci de ani in care ne-am lasat batuti de soarta.De multe ori, am putut sa inchidem ochii pentru ca, in subconstient, stiam ca exista, undeva, si oameni care vegheaza. Oameni precum regele Mihai I sau Corneliu Coposu au reusit sa tina aprinsa faclia democratiei in Romania. Poate ca tocmai din acest motiv ne-am putut permite luxul de a nu merge la vot, pentru ca exista un sentiment de siguranta undeva, in spatele dezgustului provocat de politica.Astazi, insa, cand cei vechi nu mai sunt, in paza cui ne lasam? Atunci cand batranii cetatii se sting si isi retrag si ultimele raze, zidurile se darama foarte usor daca viata ramane fara oameni.Au mai existat duminici de orbire. 2016 e inca prea aproape in istorie pentru a ne permite sa uitam, la fel si noiembrie 2015, ianuarie-februarie 2017 si august 2018. Astazi, cand vedem inclusiv ca hotia, coruptia si impostura ucid, nu ne mai putem permite o alta "Duminica Orbului".***In urma cu doi ani, tot pe 20 mai, am avut onoarea sa asist la citirea in premiera a testamentului politic lasat de Corneliu Coposu. Poate deloc intamplator, era perioada in care ma alaturasem proiectului politic al USR, dupa ce gustasem din plin din imoralitatea si dezgustul din institutiile publice capusate de tumorile politicii de dupa "Duminica Orbului".In acea seara de 20 mai 2018, ecoul lui Corneliu Coposu ne transmitea o raza de speranta izvorata din convingeri pe care le-am asemanat cu dorinta nebunului frumos fata in fata cu destinul si cruzimea sortii.Insa nebunii frumosi sunt cei care au creat civilizatia - de la pictori si sculptori la oameni de litere si, uneori, la oameni politici.", mai spune o vorba a Seniorului. In 1990, am ales sa uitam trecutul si l-am repetat, apoi, ca pe o caseta stricata, de cate ori am permis repetarea imposturii si hotiei la putere. Acum, pare ca s-a stricat casetofonul. Ce facem?