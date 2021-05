Dominic Fritz, salariu mult mai mic decat atunci cand lucra in Germania: "Sunt educat sa-mi adaptez nevoile de confort la banii pe care-i castig"

Potrivit sursei citate, salariul de primar al lui Domimic Fritz este echivalentul a 2.740 de euro lunar, cu aproximativ 1.800 de euro mai putin decat castiga din postura de sef de cabinet al fostului presedinte al Germaniei.Intrebat daca este multumit de salariul de primar, raportat la volumul de munca, responsabilitati si venitul pe care il avea in Germania, Dominic Fritz a declarat ca "sa fii primar al Timisoarei, dupa o administratie cu atatea probleme si in vremuri de pandemie este mai mult o misiune decat un job propriu-zis"."Sunt educat sa-mi adaptez nevoile de confort la banii pe care-i castig, sa economisesc, am facut multi ani de voluntariat, am avut si locuri de munca foarte bine platite, dar niciodata nu mi-am pus problema banilor.Responsabilitatile de primar al Timisoarei sunt, intr-adevar, uriase, insa acest lucru nu cred ca poate fi echivalat in bani. Pentru mine, faptul ca pot sa implementez viziunea pentru Timisoara, la care am lucrat impreuna cu echipa mea si pentru care am primit votul si increderea timisorenilor, este o recompensa onoranta", a declarat primarul Timisoarei pentru adevarul.ro.