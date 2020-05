Cele trei zile test

Ziare.

Daca o adopta miercuri, legea nu poate ajunge la promulgare mai devreme de vineri, adica respectand cele 2 zile impuse de lege pentru contestare la CCR. Daca presedintele o promulga vineri si imediat e publicata in Monitorul Oficial, tot nu poate intra in vigoare decat dupa 3 zile.Iar ce va intra pana la urma in vigoare ar putea sa fie cu mult mai permisiv decat a gandit Guvernul, daca e sa ne luam dupa forma adoptata in Senat. Greu de acuzat cineva pentru aceasta situatie. Reglementarea starii de urgenta s-a bazat pe o OUG din 1999, adoptata asadar inainte de intrarea in vigoare a actualei Constitutii. Starea de alerta urma sa fie declarata in baza OUG 21/2004.Conformarea celor doua OUG la Constitutie nu a fost niciodata verificata pana acum, dar ele nici nu au fost actualizate, pentru ca nu au mai fost, din fericire, niciodata necesare.Poate ca nici acum nu s-ar fi pus problema verificarii lor daca reglementarea amenzilor in cadrul starii de urgenta nu ar fi fost cu totul defectuoasa. De aceasta data CCR a decis in unanimitate si cred ca a decis corect. Nu e normal sa lasi la latitutindea agentului constatator ce este si ce nu este contraventie si nici cuantumul amenzilor. Este obligatoriu, conform standardelor internationale si deciziilor CEDO, ca omul sa stie exact ce reprezinta contraventie si care este sanctiunea pe care o poate primi pentru fiecare fapta in parte.Si, pentru ca nu a fost asa, am ajuns sa nu mai fie amendate doar comportamente care intr-adevar puneau in pericol sanatatea publica, a la Spartacus, ci tot ceea ce nu i-a convenit agentului: ca nu era scrisa nu stiu ce ora pe declaratie, ca te-a prins in fata casei fara declaratie sau, pur si simplu, ca nu ai vorbit frumos cu el etc.Si aceste excese au fost comise in general nu de politisti adevarati, fie ei si cu doar 3 luni de pregatire, ci de Politia Locala, trecuta in mare graba in subordinea MAI si care a primit o putere cu mult peste capacitatile agentilor sai.Sesizata in privinta reglementarii amenzilor, CCR a decis ca de acum incolo limitarile de drepturi nu pot fi hotarate decat prin lege organica, ceea ce e, intr-adevar, conform cu Constitutia. Este motivul pentru care decizia de azi privind starea de alerta e previzibila si nu poate fi decat in linie cu decizia de saptamana trecuta.Deci chiar daca pentru cele 3 zile neacoperite Guvernul ar incerca sa emita OUG in ideea ca eventuala neconstitutionalitate ar fi stabilita mult dupa cele 3 zile in care ea ar fi in vigoare, nimic din ceea ce ar stabili aceasta OUG nu ar fi luat in serios, nicio sanctiune nu ar putea fi aplicata fara a fi imediat contestata.Aceeasi problema ar fi si in cazul in care s-ar incerca o prelungire a starii de urgenta : limitarile se fac prin lege organica.Eu nu cred insa ca lipsa interdictiilor vreme de 3 zile ar trebui sa fie prin ea insasi o nenorocire. Asa suntem si acum, de fapt, cat timp amenzile sunt in aer si validitatea actualei stari de urgenta tine doar de faptul ca decizia CCR nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial si nici nu va fi pana pe 15 cand expira.Aceste cel putin trei zile cred ca ar trebui sa fie testul responsabilitatii fiecaruia dintre noi, dar si al increderii in autoritati.Pana la urma, fiecare traieste/moare dupa cum si cat il duce capul. Daca oamenii nu au inteles pana acum de ce e necesar sa poarte masca, sa nu se inghesuie, sa se spele pe maini, nu cred ca langa fiecare poarta sta un politist care sa-i oblige.Statul nu trebuie sa te oblige sa traiesti. El trebuie sa iti explice cum sa nu mori, ce trebuie sa faci, cum trebuie sa faci. Recomandarile trebuie sa fie clare si rationale. Daca, la fel ca si acum, ce spune ministrul de Interne va contrazice premierul, iar ministrul Sanatatii va veni cu a treia varianta , nu lipsa amenzii va fi problema.Faptul ca nu vom avea trei zile nu stiu ce amenzi mi se pare mai putin grav decat faptul ca ministrul Vela a ajuns inca o data subiect de bancuri dupa ce a transformat in banc o recomandare de a suna la 112, daca auzi pe cineva stranutand. Asa cum o restrictie aberanta, precum aceea care interzice circulatia dupa ora 22:00, cand, datorita lipsei aglomeratiei ea ar fi chiar preferabila, nu are cum sa devina o recomandare viabila pentru ca nimeni nu ii intelege rostul.Iar toate aceste incorente mai submineaza un pilon al fortei recomandarii: increderea in emitent. Toate incorentele, balbaielile, datul cu stangul in dreptul, aparenta ca autoritatile insele nu iau in serios ceea ce spun fac ca nici poporul sa nu ia in serios recomandarile.