Povestea tinerei angajate de Elena Lasconi pe postul de city-manager al orasului Campulung Muscel. A renuntat la Statele Unite pentru Romania

Potrivit adevarul.ro , Ioana Marcu, a absolvit Colegiul National "Dinicu Golescu" din oras in 2006, obtinand cea mai mare medie la bacalaureat din Arges si a treia din Romania. Ioana este licentiata in Relatii Economice Internationale la ASE Bucuresti, avand si un master in Geopolitica si Afaceri Internationale tot la ASE Bucuresti.La alegerile locale din 27 septembrie 2020, Ioana Marcu a fost aleasa consilier local din partea USR , dar odata cu numirea in noua functie si-a dat demisia din Consiliul Local.Sursa citata mai arata ca Ioana Marcu a lucrat doi ani si trei luni pentru gigantul HP. Performantele la acest loc de munca i-au adus distinctia HP Young Talent, ce premia 2 din 2.000 de angajati si le oferea sansa de a lucra intr-un birou din strainatate, in acest caz Barcelona Ioana Marcu a facut consultanta in afaceri in America pentru companii gigant de peste Ocean, precum Johnson&Johnson, Valssis, KOWA Pharma sau BIVI."Este o foarte mare fractura intre asteptari si realitate, si in bine si in rau, in sensul ca privim functionarii publici ca pe niste statatori profesionisti degeaba si nu sunt toti la fel. Exista in administratia locala din Campulung Muscel oameni ce sunt pe baricade la munca timp de 12 ore pe zi si de-abia se mai misca de dureri de spate.Evident, avem si exemplele opuse. Sunt multi oameni in administratia publica necoordonati si expusi. Multi dintre ei nici nu au iesit din Campulung. Si atunci este foarte greu sa vorbesti despre digitalizare in conditiile in care ei purtau corespondenta oficiala de pe adresa personala de e-mail, nimeni nu s-a ocupat sa le faca adrese oficiale de e-mail la Primaria Campulung. Erau si angajati ce lucrau exclusiv pe hartii. Incet-incet incepem sa digitalizam activitatile", a declarat Ioana Marcu, potrivit adevarul.ro.