Florin Citu sustine ca Romania a reusit sa recupereze "tot ce s-a pierdut din cauza pandemiei": "Suntem cam singura tara din UE"

"Am reusit intr-un an de zile sa recuperam tot ce s-a pierdut din cauza pandemiei. Suntem cam singura tara din Uniunea Europeana. Media europeana arata ca in Uniunea Europeana avem o scadere in primul trimestru. Romania nu numai ca a avut cea mai mare crestere economica, dar celelalte tari au avut un trimestru pe negativ, de scadere. (...) Am recuperat terenul si acum ne pregatim pentru faza post-pandemie", a declarat Florin Citu, marti, la Radio Guerilla.El a mentionat ca economia Romaniei va creste in acest an cu 6 - 9%."Ce a fost mai complicat a trecut. E adevarat ca exista aceste ajustari in aceasta perioada si fiecare economie rezista mai bine sau mai putin bine. Din punctul nostru de vedere, cum se vad lucrurile pentru noi, nu numai ca o spun eu, cam toate institutiile internationale, agentiile de rating si-au revizuit estimarea pentru Romania, toate in crestere. Arata ca economia va creste in acest an peste asteptari, intre 6 si 9% sunt estimarile", a explicat premierul.El a anuntat ca exista resurse in economie care permit o crestere."La ce ma uit eu, exista foarte multe resurse in economie in ceea ce priveste resurse nefolosite care iti permit sa mergi in perioada urmatoare, sa cresti fara sa ai presiuni pe inflatie. E putin mai tehnic, dar asta inseamna ca avem bani de crestere economica. De obicei dupa astfel de perioada, daca ne ducem la 1918, a urmat o perioada de boom economic important", a mai transmis Florin Citu.Premierul a precizat ca Romania isi permite sa imprumute la dobanzi mici deoarece are un grad de indatorare scazut."Romania isi permite sa se imprumute si sa imprumute la dobanzi foarte mici. Aici Romania si prin PNRR doreste sa ia banii din imprumuturi pentru ca avem gradul de indatorare mic. Ceea ce a spus agentia de rating Standard & Poor's acum cateva saptamani a fost foarte clar, schimbam perspectiva de la negativ la stabil. Urmeaza si pozitiv", a mai anuntat Florin Citu.