Liberalul Ciprian Ciucu anunta apocalipsa directorilor "dinozauri": "Sunt mai puternici decat ministrii, primarii sau secretarii de stat"

"Florin Citu va propune coalitiei PNL USR -PLUS ca directorii generali din administratia publica sa nu mai fie inamovibili ci sa fie numiti pe baza unui contract care sa aiba la baza indicatori de performanta", scrie Ciucu, pe Facebook Potrivit primarului din Sectorul 6, sunt in sistemul public directori generali care au si 10, 15, 20 de ani pe functie."Sunt mai puternici decat ministrii, primarii sau secretarii de stat. Unii au afaceri cu sistemul pe care il patroneaza. Demnitarii trec, ei sunt eterni. Nu dau seama in alegeri, nimic nu-i clinteste si motiveaza ca sa performeze. Doar propriile lor interese. Cred ca am depasit acea etapa, cu functia publica bazata exclusiv pe cariera si vechime si trebuie ca pentru nivelurile superioare sa trecem la un sistem bazat pe preformanta", a mai aratat Ciucu.Edilul a spus ca "a reflectat mult" asupra acestui subiect, cunoscand sistemele publice ale mai multor state si fiind un an de zile la conducerea ANFP. "Intregul sistem public trebuie resetat, scuturat, pus pe baze de performanta si cu un sistem de salarizare unitar si echitabil. Sustin propunerea premierului!", a mai scris Ciprian Ciucu.