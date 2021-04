Interceptari din dosarul in care a fost trimis in judecata europarlamentarul PSD Claudiu Manda: "Aici, langa mine, este domnul primar. Cand il primesti si pe el in audienta?"

DNA il acuza pe Claudiu Manda ca, la rugamintea primarului din Bratovoesti, a intervenit pe langa directorul Ajentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala Dolj (AJPIS), Marius Simcelescu, pentru a opri recuperarea unor ajutoare sociale incasate ilegal de zeci de persoane din Bratovoesti."Am aflat cu surprindere ca sunt trimis in judecata de catre DNA, mai precis de catre procurorul Jean Uncheselu, ''fauritorul de dreptate'', de la Craiova", a reactionat Manda.Europarlamentarul PSD sustine ca "dupa cum se observa din convorbiri, este evident ca domnul Simcelescu era greu de gasit, chiar si la telefon, iar cand am apucat sa vorbesc cu domnia sa, nu era la birou"."In acel moment, am realizat ca domnul Marin Ion (n.r. primarul din Bratovoesti) avea dreptate cand mi-a spus ca nu a reusit sa ajunga in audienta. Precizez ca nu am stiut cauza pentru care dorea domnul Marin Ion sa ajunga in audienta si nici nu aveam de ce sa ma interesez, pentru ca nu era de competenta mea, lucru care reiese si din convorbirea mea cu domnul Simcelescu:"Nu e treaba mea, nu ma bag eu in ea". "Ideea e sa il primesti, sa vorbiti acolo. Nu stiu"., ii spune Manda lui Simcelescu, potrivit inregistrarilor din dosar facute publice de Manda.Potrivit aceluiasi document facut public de Manda, inainte de a-i spune "nu e treaba mea, nu ma bag eu in ea", Manda i-a spus directorului de la AJPIS ca trebuie sa il primeasca pe primarul din Bratovoesti., a intrebat Manda, care ii mai transmite apoi directorului AJPIS:"Pentru aflarea adevarului i-am solicitat procurorului sa accepte o confruntare intre mine si fostul primar Marin Ion, precizandu-i ca daca exista cea mai mica diferenta intre spusele mele si spusele fostului primar, eu pot sa probez ca am dreptate. Evident, procurorul nu a fost de acord cu aceasta confruntare fiindca i-ar fi anulat toata compunerea scolara pe care o numeste rechizitoriu.Mai arat ca procurorul era la curent cu felul meu de a fi, in sensul ca nu intram in detalii despre subiecte care nu erau de competenta mea, lucru care reiese si din convorbirile purtate cu alti primari, convorbiri inregistrate si aflate in posesia DNA", mai spune Claudiu Manda in postarea de pe Facebook.Acuzatiile DNAIn calitate de presedinte al organizatiei judetene Dolj a unui partid , inculpatul Manda Iulian-Claudiu ar fi intervenit, la data de 05 iunie 2015, pe langa directorul AJPIS Dolj, inculpatul Simcelescu Marius-Nicolae, simpatizant si militant al aceluiasi partid, ocazie cu care si-ar fi folosit influenta si autoritatea ce decurgeau din calitatea de presedinte al organizatiei judetene, pentru a-l capacita pe director sa se implice in solutionarea favorabila a problemelor beneficiarilor de ajutor social din comuna Bratovoesti (Dolj), lucru pe care directorul institutiei l-ar fi facut prin incalcarea legii.Interventia inculpatului Manda Iulian-Claudiu ar fi avut drept scop obtinerea, in mod necuvenit, pentru sine, pentru partid si pentru primarul comunei Bratovoesti, a sprijinului electoral al beneficiarilor de ajutor social din comuna Bratovoesti, fata de care, AJPIS Dolj dispusese anterior recuperarea sumelor obtinute in mod nelegal cu titlu de venit minim garantat (VMG) si de a le procura acestora, tot in mod necuvenit, un folos reprezentat de scutirea lor de a mai restitui sumele datorate catre AJPIS Dolj.Aceasta, in conditiile in care anterior, a avut loc un control desfasurat de Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Dolj prin care s-a constatat ca aproape 50% din persoanele verificate au incasat in mod necuvenit, in diferite perioade de timp, venitul minim garantat (VMG), intrucat nu erau indeplinite o serie de conditii esentiale cerute de Legea nr. 416/2001 pentru acordarea ajutorului social.Ca urmare, AJPIS Dolj a emis decizii de recuperare de la persoanele mentionate in actul de control a sumelor platite necuvenit cu titlu de VMG, iar concomitent a incunostintat aceste persoane ca trebuie sa restituie in cel mai scurt timp sumele respective.In acest context, in urma discutiei purtate in data de 05 iunie 2015 cu Manda Iulian-Claudiu, Simcelescu Marius-Nicolae ar fi actionat contrar dispozitiilor legale si ar fi dispus, in perioada imediat urmatoare discutiei, respectiv 05-29 iunie 2015, intocmirea unui referat de stornare pe care l-ar fi aprobat si in baza caruia au fost sterse, in mod nelegal, datoriile celor 59 de beneficiari care primisera necuvenit ajutoare sociale.Ca urmare, AJPIS DOlj a suferit un prejudiciu de 315.850 lei, reprezentand bani nerecuperati de la cele 59 de persoane mentionate procesul-verbal de control al AJPIS DOlj si in cazul carora se emisesera deja deciziile de recuperare a sumelor platite necuvenit.AJPIS Dolj s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 315.850 lei, reprezentand prejudiciu material cauzat prin fapta inculpatului Simcelescu Marius-Nicolae.Dosarul a fost trimis spre judecare la Inalta Curti de Casatie si Justitie (instanta competenta pe motiv ca unul dintre inculpati este in prezent membru al Parlamentului European) cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Anterior, procurorii au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei a inculpatului MARIN ION, la data faptei primar al comunei Bratovoesti (Dolj), pentru savarsirea infractiunilor de instigare la folosirea influentei sau autoritatii de catre persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unui partid politic in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite si fals intelectual in forma continuata.Prin sentinta penala nr. 462 din 29.10.2020, definitiva prin neapelare la data de 16.11.2020, Tribunalul Dolj a admis acordul de recunoastere a vinovatiei mentionat si l-a condamnat pe inculpatul MARIN ION la o pedeapsa de doi ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani si interzicerea, pe o perioada de doi ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitarea autoritatii de stat.