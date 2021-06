Clotilde Armand sustine ca a fost atacata in timp ce astepta la semafor: "Sunteti tot mai penibili. Nu ma intimidati si nu voi ceda"

"In aceasta dimineata eram in trafic iar la stopul unui semafor un barbat agresiv a venit spre masina mea, a inceput sa loveasca cu pumnii in geam si a incercat sa-mi deschida usa de mai multe ori. Am raportat incidentul Politiei si mi-am vazut mai departe de drum. P.S: Guys, sunteti tot mai penibili. Nu ma intimidati si nici nu voi ceda in fata amenintarilor voastre mafiote", a scris Clotilde Armand , pe Facebook Clotilde Armand a intrat in conflict cu societatea de salubritate Romprest, pe care o acuza de santaj in derularea contractului de salubrizare a Sectorului 1.Armand a anuntat ca Primaria Sectorului 1 va depune plangeri penale pentru infractiunea de santaj actionarilor Companiei Romprest Service S.A. si solicita autoritatilor abilitatea sa fie ridicata licenta acestui operator."Pentru ca Romania este stat de drept, nu stat mafiot", argumenteaza ea.Totodata Clotilde Armand anunta ca va solicita Consiliului Local Sector 1 si in Justitie rezilierea contractului "cu acest operator santajist". "Cu mafia nu se negociaza. Vreau sa asigur toti locuitorii Sectorului 1 ca astfel de situatii nu se vor mai repeta", conchide primarul sectorului 1.