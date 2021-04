Clotilde Armand: "Angajatii ADP Sector 1 au incasat vreme de patru ani spor de antena pentru radiatii inexistente"

"Dupa raspunsul oficial primit de Primaria Sectorului 1 cu privire la nivelul radiatiilor din zona respectiva, jurnalistul Europa FM Victor Marin a facut o investigatie pe acest subiect.Astfel, intr-un raspuns pentru Europa FM, A.N.C.O.M. spune asa: "... numarul de statii (antene) existente la nivelul anului 2016 in locatia mentionata era mai mic decat cel din prezent, generand un nivel de intensitate a campului electromagnetic mai scazut decat cel actual".Pe scurt, daca nivelul actual al radiatiilor nu pune in pericol sanatatea celor de la A.D.P. Sector 1, in 2016, era ca si inexistent. Dar in toti acesti ani, sporul de antena a fost cat se poate de real. Si ilegal", sustine Clotilde Armand, pe Facebook.Potrivit edilului, in 2016 aceste "radiatiile" au fost masurate de o firma privata. "Concluzie: Primaria Sectorului 1 va demara toate procedurile necesare in vederea recuperarii prejudiciului. Am inceput sa masuram nivelul frecventelor din mai multe directii ale Primariei Sectorului 1 si vom taia toate aceste sporuri ilegale", a mai anuntat Armand.