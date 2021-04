Clotilde Armand acuza RAPPS ca "distruge voit" o cladire-monument: "Acoperisul e mai degradat ca in ianuarie"

"Pe 24 ianuarie am semnalat public ca acest monument este in pericol si trebuie sa fie protejat acoperisul pana ce se vor efectua lucrarile ample de reparatie. Dupa ce am semnalat ca trebuie sa fie demisa conducerea RAAPPS, in data de 31 ianuarie reprezentatii institutiei au anuntat ca au lansat licitatia pentru reparatia acoperisului. Au fost depuse mai multe oferte pentru realizarea de lucrari de reparatii la Hotelul Triumf pentru un contract estimat la 2,94 milioane de lei, fara TVA.Astazi, 17 aprilie, am trecut sa vad cum mai arata acoperisul. Surpriza! Este mai degradat ca in ianuarie. Iar din ianuarie si pana acum conducerea RAAPPS nu s-a grabit sa acopere acoperisul si lasa voit sa se distruga acest monument. Dupa atatea luni de zile in care am tot semnalat problema pare ca RAAPPS nu are timp sa cumpere o prelata si sa acopere zona distrusa", a reclamat Clotilde Armand.Primarului Sectorului 1 sustine ca in tot acest timp, RAPPS cumpara "produse de ingrijire personala". "Este mai mult decat trist sa vezi cum nepasarea actualei conduceri trateaza acest monument. RAAPPS este pe pierdere de ani de zile. Potrivit datelor de la ministerul Finantelor, regia de stat avea anul trecut doua mii de angajati si pierderi de 30 milioane de lei", a mai aratat Clotilde Armand.